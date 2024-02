Solidaridad con Palestina - Carta a las autoridades universitarias

Enero 20, 2024

A LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Lxs abajo firmantes, miembros de la comunidad académica, nos encontramos horrorizadxs e indignadxs por la continua y sistemática opresión del pueblo palestino llevada a cabo por el colonialismo de asentamiento sionista de los distintos gobiernos de Israel y que, después del ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás, ha cobrado la dimensión de un genocidio.

Condenamos firmemente dicho ataque, pues nada justifica la pérdida de vidas civiles. Sin embargo, esos hechos no se inscriben en el vacío, ya que son resultado de décadas de atropellos, violaciones graves a derechos humanos y al derecho internacional por parte de Israel como fuerza ocupante, por las que nunca ha sido llamado a rendir cuentas para reparar al pueblo palestino. La población de Gaza lleva décadas confinada en la cárcel a cielo abierto más grande del planeta; la Franja ha sido convertida en un cementerio al aire libre y el control de Israel sobre Cisjordania es cada vez mayor debido a la constante expansión colonialista. Lo que inició en 1948 con la Nakba se reedita hoy con mayor fuerza y con el indignante silencio o el franco apoyo de la mayoría de los países europeos y de Estados Unidos, que se ha opuesto dos veces al cese al fuego exigido por la abrumadora mayoría de las naciones en la ONU.

La política sionista de Israel tiene objetivos puntuales: negar el derecho del pueblo palestino a existir como nación y/o estado para apropiarse de todo su territorio, asesinando al mayor número de civiles posible y forzando al resto a huir a otros países, no sin haber catalogado al pueblo palestino, en fechas recientes, como “animales humanos”. Prueba de ello son los bombardeos y ataques indiscriminados a viviendas, hospitales, espacios religiosos como mezquitas e iglesias, escuelas, centros culturales, bibliotecas, universidades e incluso campos de refugiados. Con sed, hambre y sin medicamentos, sujetas a arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas, las poblaciones de Gaza y de Cisjordania están siendo sometidas a las más inhumanas e indescriptibles condiciones. Estamos hablando del exterminio por goteo que hoy alcanza su máxima expresión.

Nuestras instituciones no pueden ser indiferentes ante el plan no sólo genocida sino también de epistemicidio desplegado por Israel: la aniquilación de todo resguardo, físico y vivo, de la memoria histórica del pueblo palestino y que lo dota de una vida identitaria y cultural propia. Esto se lleva a cabo mediante la destrucción de cultivos tradicionales, parques, librerías, teatros, espacios culturales tan importantes como el centro cultural Rashad Shawa, galerías de arte como Eltiqa, acervos bibliográficos como la biblioteca municipal de Gaza o el Archivo Central, sitios arqueológicos de la Edad de Hierro, cementerios romanos, iglesias bizantinas del siglo V y mezquitas del siglo VII, entre otros. Según la estimación de la ONU, 70% de los edificios escolares están dañados y el resto se ha convertido en refugios. La Universidad Al-Azhar y la Universidad Islámica fueron arrasadas. Esta destrucción representa un daño irreparable no sólo para el acervo cultural del pueblo palestino, sino para el del mundo entero.

Y, sin embargo, es más doloroso todavía el asesinato de nuestrxs colegas académicxs, de docentes y educadores, estudiantes, artistas, profesionistas y obrerxs que levantaron lo que en segundos ha sido derribado, de tantas y tantos palestinxs y el de sus familias. Nunca lo olvidaremos.

Como académicxs sabemos que la respuesta militar de Israel no busca establecer la paz y la convivencia de los pueblos. Por ello, en respuesta también al llamado de las Instituciones Palestinas de Educación Superior (https://www.birzeit.edu/en/news/unified-call-justice-and-freedom-palestine), a ustedes, que son nuestras autoridades, les pedimos:

Un pronunciamiento condenando los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio de los cuales es víctima el pueblo palestino y exigiendo un alto al fuego permanente, que permita salvaguardar la salud y seguridad de la población civil tanto palestina como israelí.

En el marco del Convenio de Intercambio Cultural del 9 de julio de 1960 —aún vigente— celebrado entre el Estado mexicano y el Estado de Israel, (artículos 1º, 2º, 3º y 4º), reclamamos un boicot activo, como lo es la suspensión de todo acuerdo, vínculo académico o programa de colaboración que hoy se mantenga con las universidades del estado de Israel, encargadas de normalizar la limpieza étnica y el colonialismo promovidos por el sionismo. Esto incluye, por ejemplo, a) la Cátedra Rosario Castellanos (SRE-Universidad Hebrea de Jerusalén, 1997) y b) las becas otorgadas a estudiantes mexicanxs por el Instituto Weizmann de Ciencias (https://www.institutoweizmann.org/campamento-cientifico/).

El cese definitivo de la compra de productos y servicios de empresas que sostienen abiertamente el sionismo, como IBM, HP, etc. listadas por el Movimiento BDS (https://bdsmovement.net/es).

Que se garanticen los espacios y actividades académicas destinados a abordar la situación de Palestina.

Es hoy cuando las acciones de nuestras instituciones deben ser contundentes: defender la vida, oponerse al genocidio, la deshumanización, repudiar el estado de apartheid en que sobreviven lxs palestinxs, denunciar la limpieza étnica que el ejército y el gobierno de Israel están llevando a cabo.

Total de firmas (al 28 de enero de 2024): 923

Nombre(s) y Apellido(s) - Institución

Ramon Folch Gonzalez Arizona State University

Tamara Goutas Barcelona Academy of Arts

Alfonso García Vela Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Amaranta Cornejo Hernández Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Ana Lorena Carrillo Padilla Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Arturo Romero Contreras Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Blanca Laura Cordero Diaz Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Carlos Montero Pantoja Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Colette Ilse Despagne Broxner Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Diana Karina Mantilla Gálvez Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Eloy Mendez Sainz Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Fernando Matamoros Ponce Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Francisco M. Vélez Pliego Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Germán Sánchez Daza Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Giuseppe Lo Brutto Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Isabel Stange Espinola Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Jorge Ángel Jiménez Moreno Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Jorge Romero Amado Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

José Francisco Gutiérrez Domínguez Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Juan Francisco Salamanca Montes Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Lucia Linsalata Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Luis Fernando Gutiérrez Domínguez Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Marcela Alvarez Pérez Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Maria Da Gloria Marroni Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

María Del Carmen García Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Milena Estefania Rodríguez Aza Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Mina Lorena Navarro Trujillo Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Panagiotis Doulos Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Sergio Tischler Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Xóchitl Arteaga Villamil Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Victor Wallis Berklee College of Music

Egla Martínez Carleton University

Luis Guerrero Dávila CECYTE Querétaro

María Del Rocío Méndez Ocampo Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro

Alice Balsanelli Centro de Estudios Mayas

Arturo Carrasco Gómez Centro de Estudios Teológicos, San Andrés

Yolanda Aguilar Urizar Centro de Formación-Sanacion e Investigación Transpersonal Q’anil

Camilo Alberto Caudillo Cos Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A. C.

Fluvio Ruiz Alarcón Centro de Investigación y Docencia Económicas

Nofret Berenice Hernández Vilchis Centro de Investigación y Docencia Económicas

Soledad Jiménez Tovar Centro de Investigación y Docencia Económicas

Aaron Pollack Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Alejandro Martínez Canales Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Andrea Cristina Moctezuma Balderas Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Carmen Fernández Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Carolina Elizabeth Díaz Iñigo Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

claudia lora Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Diana Itzu Gutiérrez Luna Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Gabriela Zamorano Villarreal Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Inés Durán Matute Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Jorge Alonso Sánchez Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

José Antonio Flores Farfán Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Margarita Estrada Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Maria Teresa Sierra Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Mariana Mora Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Mónica Carrasco Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Patricia Ponce Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Perla Fragoso Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Rachel Sieder Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Raúl Gutiérrez Narváez Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Rogelio Ramos Torres Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Rosalva Aida Hernández Castillo Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Rubén Muñoz Martínez Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Sabrina Melenotte Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Salomón Nahmad Sittón Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Santiago Bastos Amigo Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Sergio Javier Navarrete Pellicer Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Marcela Landazábal Mora Centro Nacional de Derechos Humanos CNDH Mexico

Erika Olimpia García Figueroa Niño Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón

Helena Cotler Centrogeo

Alicia Civera Cinvestav

Eugenia Roldán Vera Cinvestav

Susana Ayala Reyes Cinvestav

Mateo Ulloa Bernal Colegio de Bachilleres

Ulises Humberto Guillén Urbina. Colegio de Bachilleres

María del Carmen Alvarez Avila Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas

Imuris Valle Colegio de San Luis

Adrian Mtz Levy CONAHCYT

Libertad Arguello Cabrera CONAHCYT

Sandra Valdez García Dirección General de Educación Tecnológica Industrial

Carmen Guzmán Educación

Salvador Cruz Sierra El Colegio de la Frontera Norte

Limbania Vázquez Nava El Colegio de La Frontera Sur

María Amalia Gracia El Colegio de La Frontera Sur

Peter Rosset El Colegio de La Frontera Sur

Adrián Muñoz El Colegio de México

Amaury García El Colegio de México

Aracely Cortés-Galán El Colegio de México

Carlos Mondragón Pérez Grovas El Colegio de México

Chris Lundry El Colegio de México

Diego Pulido Esteva El Colegio de México

Emilio Blanco El Colegio de México

Emily Jenan Riley El Colegio de México

Evi Siregar El Colegio de México

Fernando Nieto Morales El Colegio de México

Gilberto Conde El Colegio de México

Jean Bosco Kakozi El Colegio de México

Jose Arturo Saavedra Casco El Colegio de México

Juan Guillermo Figueroa Perea El Colegio de México

Lorenzo Meyer Cossío El Colegio de México

Ma. Susana Rosales Pérez El Colegio de México

Magali Marega El Colegio de México

María Elena Madrigal Rodríguez El Colegio de México

Marlene Hernández Morán El Colegio de México

Matías Chiappe Ippolito El Colegio de México

Melina Balcazar El Colegio de México

Michiko Tanaka El Colegio de México

Nitzan Shoshan El Colegio de México

Óscar Abenójar El Colegio de México

Pierre Gaussens El Colegio de México

Raúl Moreno El Colegio de México

Roberto Breña El Colegio de México

Roberto García El Colegio de México

Romana Falcón El Colegio de México

Satomi Miura El Colegio de México

Sergio Ugalde Quintana El Colegio de México

Shadi Rohana El Colegio de México

Tabinda Khan El Colegio de México

Tiana Bakić Hayden El Colegio de México

Ursula Natalia Wood Guadarrama El Colegio de México

Violeta Vázquez Rojas Maldonado El Colegio de México

Yoshie Awaihara El Colegio de México

Canek Hernández Ruiz El Colegio de Michoacán

Diego Bautista Páez El Colegio Mexiquense

Sebastian Rivera Mir El Colegio Mexiquense

Eduardo A. Carrasco-Gómez Escuela Nacional de Antropología e Historia

Florencia Peña Saint Martin Escuela Nacional de Antropología e Historia

Rafael Herrera Escuela Nacional de Antropología e Historia

Verónica Briseño Benítez Escuela Nacional de Antropología e Historia

Victor Acuña Alonzo Escuela Nacional de Antropología e Historia

María Cristina Gomes Da Conceicao Flacso México

Franklin Ramírez Gallegos FLACSO-Ecuador

Ángel Custodio Guadarrama Instituto de Educación Media Superior de la Cd de México

Héctor Pérez Serrano Instituto de Educación Media Superior de la Cd de México

Hilda González Trinidad Instituto de Estudios Superiores para la Paz y el Desarrollo

Alicia Salmerón Instituto Mora

Fausta Gantús Instituto Mora

Héctor Zarauz López Instituto Mora

Jorge Castañeda Zavala Instituto Mora

Kristina Pirker Instituto Mora

Leticia Calderon Chelius Instituto Mora

Luisa Rodríguez Cortés Instituto Mora

María Cristina Sacristán Gómez Instituto Mora

Matilde Souto Mantecón Instituto Mora

Alaide Rodríguez Corte Instituto Nacional de Antropología e Historia

Amanda Alejandra Delgado Galvan Instituto Nacional de Antropología e Historia

Claudia Alvarez Instituto Nacional de Antropología e Historia

Daniela Marino Instituto Nacional de Antropología e Historia

Emilio Soberanes Flores Instituto Nacional de Antropología e Historia

Gilberto López Y Rivas Instituto Nacional de Antropología e Historia

Gloria Artís Mercadet Instituto Nacional de Antropología e Historia

Horacio Almanza Instituto Nacional de Antropología e Historia

José Luis Blesa Cuenca Instituto Nacional de Antropología e Historia

Leonel Durán Solís Instituto Nacional de Antropología e Historia

Leticia Mayola Reina Aoyama Instituto Nacional de Antropología e Historia

Ma. de Lourdes Domínguez Vázquez Instituto Nacional de Antropología e Historia

Mariana Rivera García Instituto Nacional de Antropología e Historia

Minerva López Millán Instituto Nacional de Antropología e Historia

Raffaela Cedraschi Instituto Nacional de Antropología e Historia

Rebeca Yoma Instituto Nacional de Antropología e Historia

Saúl Escobar Toledo Instituto Nacional de Antropología e Historia

Sergio Gómez Chavez Instituto Nacional de Antropología e Historia

Sergio Hernández Galindo Instituto Nacional de Antropología e Historia

Javier Contreras Villaseñor Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Josefina Itandehuitl Orta Rosales Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Monica Schnadower Levy Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Estela Correa Torres Instituto para La Paz

Dante Virgilio Gomez Navarro Instituto Politécnico Nacional

Elizabeth Aguirre Guerrero Instituto Politécnico Nacional

Judith Lopez Jardinez Instituto Politécnico Nacional

Zacarías Torres Hernández Instituto Politécnico Nacional

Rodrigo Camarena González Instituto Tecnológico Autónomo de México

Toufik Chaibat Instituto Tecnológico Autónomo de México

Maria Daniela Sanchez Castelo Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de México

Cesar Ruiz Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Gregorio Leal Martínez Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Jorge Federico Eufracio Jaramillo Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Juan Carlos Paez Vieyra Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Laura Patricia Arellano Gómez Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Roberto Paulo Orozco Hernández Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Talien Corona Ojeda Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Tamar Diana Wilson Investigadora independiente

Andy Higginbottom Kingston University, Londres

María Alicia Dorantes Camacho Lancaster Cuernavaca Universidad Nacional Autónoma de México

Pablo Ruiz Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile

Yolanda Garcia Paredes Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Aída Julieta Quiñones Torres Pontificia Universidad Javeriana

Isabel Cristina Tobon Giraldo Pontificia Universidad Javeriana

Clara Albinati Cortez Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Maria Estela Fernández Sculatoro Sociedad Cooperativa Social.

Hugo César Vázquez Morales Secretaría de Educación de Veracruz

Eutiquio Jerónimo Sánchez Secretaría de Educación Pública

Edgar Vargas Frias Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México

Rita Rodríguez Saldaña Secretaría de Salud

Juan Manuel Garcés Chávez Secundaria 339 TM

E. Arturo Carrasco Gómez Seminario de San Andrés, Diócesis de México, Iglesia Anglicana de México

Tatiana Bilbao Tatiana Bilbao Estudio

Ricardo Antunes UNICAMP-BRAZIL

Enrique Lavín Unitierra Puebla

Francisca Urias Hermosillo Univerdidad Autonoma Metropolitana

Kahina Madjaoui Universidad Anáhuac

Leonardo Cortes Peyron Universidad Anáhuac

Charlynne Curiel Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Alfredo Castañeda Ramírez Universidad Autónoma Chapingo

Beatriz Cavallotti Universidad Autónoma Chapingo

Carlos Fernando López de la Torre Universidad Autónoma Chapingo

Cristina Cárdenas Universidad Autónoma Chapingo

Emma Estrada Martínez Universidad Autónoma Chapingo

Ibis Sepulveda Gonzalez Universidad Autónoma Chapingo

Laura Trujillo Ortega Universidad Autónoma Chapingo

María Luisa Saavedra Solá Universidad Autónoma Chapingo

María Rivas Universidad Autónoma Chapingo

Mauricio Macossay Vallado Universidad Autónoma Chapingo

Moisés Ezequiel Zepeda Moreno Universidad Autónoma Chapingo

Ricardo D. Améndola Massiotti Universidad Autónoma Chapingo

Rita Guidarelli Mattioli Gutiérrez Universidad Autónoma Chapingo

Susana Córdova S Universidad Autónoma Chapingo

Carlos Manzo Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

Armando Andrade Zamarripa Universidad Autónoma de Aguascalientes

Brenda M.A. Rodríguez Rodriguez Universidad Autónoma de Aguascalientes

Luis Álvarez Azcárraga Universidad Autónoma de Aguascalientes

María Isabel Cabrera Manuel Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ximena Gómez Goyzueta Universidad Autónoma de Aguascalientes

Concepción Martínez Valdés Universidad Autónoma de Baja California

Sara Amelia Espinosa Islas Universidad Autónoma de Baja California

Kathia Núñez Patiño Universidad Autónoma de Chiapas

Marisa Ruiz Trejo Universidad Autónoma de Chiapas

Ulises Contreras Cortés Universidad Autónoma de Chiapas

Alicia De Los Ríos Merino Universidad Autónoma de Chihuahua

Leonor Cortés Palacios Universidad Autónoma de Chihuahua

Nithia Castorena Sáenz Universidad Autónoma de Chihuahua

Alfredo Limas Hernández Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

María Teresa Vázquez Castillo Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Rosalba Robles Ortega Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Gilberto Sánchez Luna Universidad Autónoma de Coahuila

Aideé Tassinari Azcuaga Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Alejandra Rivera Quintero Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Amarela Varela Huerta Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Auxilio Heredia Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Carlos Alfonso Castorena Bravo Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Carlos Hugo Perezmurphy Mejía Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Claudia Frisia Puebla Cadena Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Claudio Albertani Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Daniela Marta Rawicz Morales Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Dulce Concepción Becerril López Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Eduardo Armando Rincón Mejía Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Eduardo Durán Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Elizabeth Hernández González Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Eric Alberto Sánchez Ramírez Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Ernesto Aréchiga Córdoba Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Esther Vázquez Ramírez Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Fabiana Medina Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Fernando Espinal Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Fernando Huerta Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Flor Mercedes Rodríguez Zornoza Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Gabriel Medina Carrasco Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Gabriela Bayona Trejo Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Genaro David Samano Chavez Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Gerardo Andrade Salas Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Gloria Zaldívar Vallejo Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Graciela González Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Graciela González Phillips Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Itzam Pineda Rebolledo Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Iván Azuara Monter Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Karim Garay Vega Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Luis Ariosto Mora Gutiérrez Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Ma. Mayela Parra Barboza Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Mariela Oliva Ríos Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Martha Helena Montoya Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Maya López Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Mylai Burgos Matamoros Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Natalia Luna Luna Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nayeli Aguilera González Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Norma Mogrovejo Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Omar Nuñez Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Óscar González Gómez Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Pilar Calveiro Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Raúl Armando Villegas Davalos Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Raúl Villegas Davalos Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Rosa Mayra Avila Aldapa Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Samanta Zaragoza Luna Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Samuel Cielo Canales Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Sandra Raquel Martinelli Herrera Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Teresa Wuest Silva Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Verónica Alvarado Hernández Rojas Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Wilda Western Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Yuriria Juárez Martinez Ua Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Marta Casaus Universidad Autonoma de Madrid

Carlos Rafael Rea Rodríguez Universidad Autónoma de Nayarit

José Luis Quintero Carrillo Universidad Autónoma de Nayarit

María Isabel Dado Ortiz Universidad Autónoma de Nayarit

Mariana Betzabeth Pelayo Pérez Universidad Autónoma de Nayarit

Maribel Real Carranza Universidad Autónoma de Nayarit

Mónica Anais Morales Lam Universidad Autónoma de Nuevo León

Veronika Barbara Sieglin Universidad Autónoma de Nuevo León

Jesús Ignacio Sierra Pérez Universidad Autonoma de Querétaro

Juan José Lara Ovando Universidad Autónoma de Querétaro

Luis Gerardo Ayala Real Universidad Autónoma de Querétaro

Anuschka Van T Hooft Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Urenda Queletzú Navarro Sánchez Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Mario Carranza Aguilar Universidad Autónoma de Sinaloa

Vanessa Isabel Castillo Romero Universidad Autónoma de Sinaloa

Victor Parra Tabla Universidad Autónoma de Yucatán

Victor Parra Tabla Universidad Autónoma de Yucatán

Miguel Moctezuma L. Universidad Autonóma de Zacatecas

Anabell Gomez Vidal Universidad Autónoma del Estado de México

Arturo Pichardo Universidad Autónoma del Estado de México

Claudia Ortega Ponce Universidad Autónoma del Estado de México

Epigmenio Lopez Martínez Universidad Autónoma del Estado de México

Laura Mota Díaz Universidad Autónoma del Estado de México

Neptalí Monterroso Salvatierra Universidad Autónoma del Estado de México

Oliver Gabriel Hernández Lara Universidad Autónoma del Estado de México

Rosalinda Castro Maravilla Universidad Autónoma del Estado de México

Silvia Padilla Loredo Universidad Autónoma del Estado de México

Virginia Mercado Flores Universidad Autónoma del Estado de México

Abimael Martín Méndez Rodríguez Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Adriana Cruz Muñoz Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Adriana Estrada Álvarez Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Aidé Aguilar Sierra Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Alejandra López Damián Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dra. Larisa Itzel Escobedo Contreras Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Fernando Méndez Arroyo Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Isabel Izquierdo Universidad Autónoma del Estado de Morelos

José Antonio Guerrero Enríquez Universidad Autónoma del Estado de Morelos

José Francisco Tapia Flores Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Luis Anaya Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Magali Lara Universidad Autónoma del Estado de Morelos

María Cristina Saldaña Fernández Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Morna Macleod Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Sandra Márquez Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Valeria López Damián Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Yunuen Díaz Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Alfonso Gonzalez Damian Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

Eliana Cárdenas Méndez Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

Adolfo Moralrs Valladares Universidad Autónoma Metropolitana

Alberto Alejandro Medina Jimenez Universidad Autónoma Metropolitana

Aleida Azamar Alonso Universidad Autónoma Metropolitana

Alejandro Espinosa Yáñez Universidad Autónoma Metropolitana

Alicia Castellanos Universidad Autónoma Metropolitana

Ana Paula de Teresa Universidad Autónoma Metropolitana

Berenice Pedraza Minor Universidad Autónoma Metropolitana

Berenisse Pamela Pinacho Lujan Universidad Autónoma Metropolitana

Carlos Humberto Durand Alcántara Universidad Autónoma Metropolitana

Carolina Hernández Calvario Universidad Autónoma Metropolitana

Cuauhtémoc Salgado Barrera Universidad Autónoma Metropolitana

Cynthia Hernández González Universidad Autónoma Metropolitana

Danna Barcelata Universidad Autónoma Metropolitana

Darío González Gutiérrez Universidad Autónoma Metropolitana

Diana Fuentes Universidad Autónoma Metropolitana

Edith Kuri Pineda Universidad Autónoma Metropolitana

Eduardo Tzili Apango Universidad Autónoma Metropolitana

Eloisa Fuentes Universidad Autónoma Metropolitana

Enrique Anzaldúa Uribe Universidad Autónoma Metropolitana

Ernesto Hernandez Universidad Autónoma Metropolitana

Fabiola Escárzaga Universidad Autónoma Metropolitana

Fernanda Vázquez Vela Universidad Autónoma Metropolitana

Gisela Espinosa Damián Universidad Autónoma Metropolitana

Gisela Landázuri Benítez Universidad Autónoma Metropolitana

Griselda Martinez Vazquez Universidad Autónoma Metropolitana

Harim Benjamín Gutiérrez Márquez Universidad Autónoma Metropolitana

Héctor Grad Fuchsel Universidad Autónoma Metropolitana

José Fernández Universidad Autónoma Metropolitana

José Javier Contreras Vizcaino Universidad Autónoma Metropolitana

Juana Martínez Reséndiz Universidad Autónoma Metropolitana

Julio César Serrano Morales Universidad Autónoma Metropolitana

Karina Ochoa Muñoz Universidad Autónoma Metropolitana

Laura Hernández Universidad Autónoma Metropolitana

Laura Isabel Romero Castillo Universidad Autónoma Metropolitana

Leonardo Federico Manchón Cohan Universidad Autónoma Metropolitana

Luciana Salazar Plata Universidad Autónoma Metropolitana

Luis Manuel Pérez H. Pantoja Universidad Autónoma Metropolitana

Marcela Suárez Escobar Universidad Autónoma Metropolitana

Marco Antonio Molina Zamora Universidad Autónoma Metropolitana

María Azucena Mondragón Millán Universidad Autónoma Metropolitana

Martha Elena Bañuelos Cárdenas Universidad Autónoma Metropolitana

Miguel Ángel Cervantes López Universidad Autónoma Metropolitana

Monica Cejas Universidad Autónoma Metropolitana

Nina B. Torres Baños Universidad Autónoma Metropolitana

Olga Sabido Universidad Autónoma Metropolitana

Óscar Hernández Razo Universidad Autónoma Metropolitana

Paola Espinosa Universidad Autónoma Metropolitana

Patrick Gun Cuninghame Universidad Autónoma Metropolitana

Pedro Chávez Gómez Universidad Autónoma Metropolitana

Rafael Reygadas Universidad Autónoma Metropolitana

Raul Trujillo Trujiĺlo Universidad Autónoma Metropolitana

Roberta Priscila Cedillo Hernández Universidad Autónoma Metropolitana

Roberto Diego Universidad Autónoma Metropolitana

Roxana Muñoz Hernandez Universidad Autónoma Metropolitana

Sergio Fernández González Universidad Autónoma Metropolitana

Sergio Tamayo Universidad Autónoma Metropolitana

Soledad Rojas Rajs Universidad Autónoma Metropolitana

Tania Volke Universidad Autónoma Metropolitana

Valentina Rabasa Jofre Universidad Autónoma Metropolitana

Víctor Manuel Muñoz Vega Universidad Autónoma Metropolitana

Yolanda Massieu Universidad Autónoma Metropolitana

Zenia Yébenes Escardó Universidad Autónoma Metropolitana

Daniel Fernández De Miguel Universidad Carlos III de Madrid

Loubna Zriri Zriri Universidad Carlos III de Madrid

Mauricio Orozco Vallejo Universidad Católica de Manizales

Cecilia Millán La Rivera Universidad Católica Silvia Henríquez

Alex Zapata Universidad Central del Ecuador

María Eugenia Garcés Universidad Central del Ecuador

Steven Ruben Curay Vldiviezo Universidad Central del Ecuador

Zaida Almeida Gordón Universidad Central del Ecuador

Almudena Cabezas Universidad Complutense de Madrid

Enica King Universidad Complutense de Madrid

Fernanda De Oliveira Universidad Complutense de Madrid

Stella Villarmea Universidad Complutense de Madrid

Pamela Pereyra Zamora Universidad de Alicante

Ana Longoni Universidad de Buenos Aires

Juan Carlos Radovich Universidad de Buenos Aires

Silvia Di Segni Universidad de Buenos Aires

Adriana Espinoza Soto Universidad de Chile

Bernardo Subercaseaux Universidad de Chile

Flora Andrade U Universidad de Chile

Isabel Piper Shafir Universidad de Chile

Jenny Assaél Budnik Universidad de Chile

Jonás Chnaiderman Figueroa Universidad de Chile

Juan Ignacio Pérez E. Universidad de Chile

Lelya Troncoso Universidad de Chile

Leonor Ines Pepper Universidad de Chile

Leonora Reyes Universidad de Chile

Marcelo Urra Universidad de Chile

Miguel Urrutia Fernández Universidad de Chile

Nestor Lagos W Universidad de Chile

Paula Vidal Universidad de Chile

Sergio Grez Toso Universidad de Chile

Soledad Chávez Fajardo Universidad de Chile

Alí Aguilera Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ana María Parrilla Albuerne Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Antonio Garcia Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Maricruz Aguilar Garcia Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Teresa Garzon Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ana Luz Quintanilla Montoya Universidad de Colima

Catmen María Marín González Universidad de Costa Rica

Hannia Franceschi Barraza Universidad de Costa Rica

Marcos Chinchilla Montes Universidad de Costa Rica

María Lorena Molina M Universidad de Costa Rica

Monica Vul Universidad de Costa Rica

Roberto Salom Echeverría Universidad de Costa Rica

Alberto Rocha Valencia Universidad de Guadalajara

Daniel Reyes Lara Universidad de Guadalajara

Dolores Marisa Martínez Moscoso Universidad de Guadalajara

Francisco Abelardo Robles Aguirre Universidad de Guadalajara

Jaime Tamayo Universidad de Guadalajara

Juan Carlos Cornell Nuñez Universidad de Guadalajara

Juan Carlos Ramírez Rodríguez Universidad de Guadalajara

Martin Adalberto Tena Espinoza De Los Monteros Universidad de Guadalajara

Mónica Gutiérrez Márquez Universidad de Guadalajara

Sandra Zepeda Universidad de Guadalajara

Guadalupe Meza Lavaniegos Universidad de Guanajuato

David Munoz Universidad de Helsinki

María José Guerra Palmero Universidad de La Laguna

María Cecilia Zeledón Gutiérrez Universidad de la Tierra en Puebla

Patricia Marín Díaz Universidad de las Américas de Puebla

Enrique Javier Díez Gutiérrez Universidad de León

Alejandro Castillejo-Cuéllar Universidad de los Andes, Colombia

Luis Túpac-Yupanqui Tamayo Universidad de los Pueblos y Nacionalidades Amawtay Wasi

Carmen Rodríguez Martínez Universidad de Málaga

Verónica A. Quintanilla Batallanos Universidad de Málaga

Karina Santiago Castellanos Universidad de Montemorelos

Eduardo Enrique Aguilar Universidad de Monterrey

Antonio Campillo Meseguer Universidad de Murcia

José Antonio Gómez Hernández Universidad de Murcia

José Turpín Saorín Universidad de Murcia

María Verdeja Muñiz Universidad de Oviedo

Clotilde Barbier Universidad de Sonora

Jatari Hamudi Universidad de Tifariti

Pablo A. De La Vega M. Universidad de Tifariti

Bernardo Gargallo López Universidad de Valencia

Rocío Anguita Martínez Universidad de Valladolid

Abigaíl Dávalos Hernández Universidad del Claustro de sor Juana

Christy Petropoulou Universidad del mar Egeo

Steven Johansson Mondragón Universidad Iberoamericana

Yerko Castro Neira Universidad Iberoamericana

Xochiquetzal Salazar Universidad Iberoamericana CdMx

Brenda Anguianon Arreola Universidad Iberoamericana León

Othón Partido Lara Universidad Iberoamericana León

Itzel López Nájera Universidad Iberoamericana Puebla

María Cecilia Zeledón Gutiérrez Universidad Iberoamericana Puebla

Patricia Gutiérrez-Otero López Universidad Iberoamericana Puebla

Rocio Albino Garduño Universidad Intercultural del Estado de México

Gustavo López Laredo Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

Maria Juliana Flórez Flórez Universidad Javeriana

Angelica Solis Ochoa Universidad La Salle

María Del Carmen Bravo Castillo Universidad La Salle Cuernavaca

Ana Cristina Ramírez Barreto Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Carmina Godoy Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Daniela Morales Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Maria del Carmen Martínez Genis Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Mario Alberto Cortez Rodríguez Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Gerardo Allende Hernandez Universidad Modelo

Rayza Collazos Alvarado Universidad Nacional Agraria La Molina

Abel Ibáñez Huerta Universidad Nacional Autónoma de México

Abraham Avila Tello de Meneses Universidad Nacional Autónoma de México

Adalberto Pérez Universidad Nacional Autónoma de México

Adriana Muñoz Universidad Nacional Autónoma de México

Adriana Ornelas Universidad Nacional Autónoma de México

Agnès Fleury Universidad Nacional Autónoma de México

Aida Favela Gavia Universidad Nacional Autónoma de México

Alaide Lucero Rodríguez Universidad Nacional Autónoma de México

Alaide Marina Arce González Universidad Nacional Autónoma de México

Alana Pacheco Flores Universidad Nacional Autónoma de México

Alberto Constante Universidad Nacional Autónoma de México

Aleida Hernández Cervantes Universidad Nacional Autónoma de México

Alejandra Altamirano Román Universidad Nacional Autónoma de México

Alejandra Moreno Letelier Universidad Nacional Autónoma de México

Alejandra Tapia Universidad Nacional Autónoma de México

Alejandro Alvarez Bejar Universidad Nacional Autónoma de México

Alejandro Karin Pedraza Ramos Universidad Nacional Autónoma de México

Alejandro Reyes Universidad Nacional Autónoma de México

Alejandro Vásquez Arzola Universidad Nacional Autónoma de México

Alexandra Barzana Universidad Nacional Autónoma de México

Alfonso de la Vega Rivera Universidad Nacional Autónoma de México

Alfredo Romero Mariscal Borbolla Universidad Nacional Autónoma de México

Alicia De Alba Universidad Nacional Autónoma de México

Alma Elena Bello Quiroz Universidad Nacional Autónoma de México

Alvaro Lopez Lopez Universidad Nacional Autónoma de México

Ambar Geerts Zapién Universidad Nacional Autónoma de México

Ana Esther Ceceña Universidad Nacional Autónoma de México

Ana Inés Fernández Universidad Nacional Autónoma de México

Ana Landgrave Universidad Nacional Autónoma de México

Ana María Carrillo Farga Universidad Nacional Autónoma de México

Ana María Martínez García Universidad Nacional Autónoma de México

Ana María Salmerón Universidad Nacional Autónoma de México

Ana R. Pérez-Ransanz Universidad Nacional Autónoma de México

Anahí Judith Morin Texco Universidad Nacional Autónoma de México

Andrea Guerrero Mosquera Universidad Nacional Autónoma de México

Ángela Mercado Shelley Universidad Nacional Autónoma de México

Angela Sandoval Uhthoff Universidad Nacional Autónoma de México

Ángeles Cancino Universidad Nacional Autónoma de México

Angélica Morales Sarabia Universidad Nacional Autónoma de México

Antigona Segura Peralta Universidad Nacional Autónoma de México

Araceli Campos Moreno Universidad Nacional Autónoma de México

Argelia Salinas Ontiveros Universidad Nacional Autónoma de México

Ariel Vilchis Reyes Universidad Nacional Autónoma de México

Armando Pérez Torres Universidad Nacional Autónoma de México

Arnulfo Guillermo Guevara Martínez Universidad Nacional Autónoma de México

Arturo Huerta González Universidad Nacional Autónoma de México

Axayacatl Campos García Rojas Universidad Nacional Autónoma de México

Ayari Pasquier Universidad Nacional Autónoma de México

Baartolo Guzman Guevara Universidad Nacional Autónoma de México

Beatriz Martínez Saavedra Universidad Nacional Autónoma de México

Beatriz Rivero Martínez Universidad Nacional Autónoma de México

Bertha Orozco Universidad Nacional Autónoma de México

Betania Yaré Zamora Oliván Universidad Nacional Autónoma de México

Bily López González Universidad Nacional Autónoma de México

Blanca Estela Figueroa Torres Universidad Nacional Autónoma de México

Blanca López Universidad Nacional Autónoma de México

Boris Marañon Pimentel Universidad Nacional Autónoma de México

Braulio Reynoso Javier Universidad Nacional Autónoma de México

Brenda Mora Santana Universidad Nacional Autónoma de México

Brenda Porras Rodríguez Universidad Nacional Autónoma de México

Bruno Bresani Universidad Nacional Autónoma de México

Camila Joselevich Aguilar Universidad Nacional Autónoma de México

Carla Punzo Universidad Nacional Autónoma de México

Carlo Bonfiglioli Ugolini Universidad Nacional Autónoma de México

Carlos Guerrero De Lizardi Universidad Nacional Autónoma de México

Carlos Manuel Zúñiga Palencia Universidad Nacional Autónoma de México

Carlos Prieto Universidad Nacional Autónoma de México

Carlos Vargas Universidad Nacional Autónoma de México

Carmen Curcó Universidad Nacional Autónoma de México

Carmen Maldonado Vargas Universidad Nacional Autónoma de México

Catalina Vázquez Camacho Universidad Nacional Autónoma de México

Cecilia Peraza Sanginés Universidad Nacional Autónoma de México

César Duarte Rivera Universidad Nacional Autónoma de México

César Enrique Pineda Universidad Nacional Autónoma de México

Christian Aarón Cruz Cruz Universidad Nacional Autónoma de México

Citlalin Martínez Córdova Universidad Nacional Autónoma de México

Clara Ferri Universidad Nacional Autónoma de México

Claudia Ivette Navarro Corona Universidad Nacional Autónoma de México

Claudia Lucotti Universidad Nacional Autónoma de México

Claudia Ponton Universidad Nacional Autónoma de México

Claudia Segal Kischinevzky Universidad Nacional Autónoma de México

Claudio García Ehrenfeld Universidad Nacional Autónoma de México

Claudio Jesús Valle Hernández Universidad Nacional Autónoma de México

Consuelo Bonfil Universidad Nacional Autónoma de México

Cristián J Vuloria López Universidad Nacional Autónoma de México

Cristina Angélica Núñez Rodríguez Universidad Nacional Autónoma de México

Daniel Alejandro Olvera Sule Universidad Nacional Autónoma de México

Daniel Hernández Rosete Universidad Nacional Autónoma de México

Daniel Inclán Universidad Nacional Autónoma de México

David A. Lozano Tovar Universidad Nacional Autónoma de México

David Barrios Rodríguez Universidad Nacional Autónoma de México

David Pérez Arenad Universidad Nacional Autónoma de México

Diana Roselly Pérez Universidad Nacional Autónoma de México

Donovan Hernández Universidad Nacional Autónoma de México

Dora Elvira Garcia González Universidad Nacional Autónoma de México

Dulce María Quiroz Bustamante Universidad Nacional Autónoma de México

Eda Milián Estrada Universidad Nacional Autónoma de México

Edgar Ignacio Álvarez Quintana Universidad Nacional Autónoma de México

Edith Gutiérrez Cruz Universidad Nacional Autónoma de México

Edith Sánchez Ramírez Universidad Nacional Autónoma de México

Efraín Leon Universidad Nacional Autónoma de México

Elena Espinoza Universidad Nacional Autónoma de México

Eliza Cohen Universidad Nacional Autónoma de México

Emma Cecilia Barraza Universidad Nacional Autónoma de México

Enrique Flores Universidad Nacional Autónoma de México

Enrique Rajchenberg S. Universidad Nacional Autónoma de México

Enrique Ruiz Velasco Universidad Nacional Autónoma de México

Enrique Vega-Dávila Universidad Nacional Autónoma de México

Eréndira Cornejo López Universidad Nacional Autónoma de México

Erick Rodríguez Velázquez Universidad Nacional Autónoma de México

Erika Aguilar Universidad Nacional Autónoma de México

Erika Madrigal Hernandez Universidad Nacional Autónoma de México

Ernesto Castro Universidad Nacional Autónoma de México

Ernesto Herrero Universidad Nacional Autónoma de México

Esperanza Basurto Alcalde Universidad Nacional Autónoma de México

Esperanza Duarte Escalante Universidad Nacional Autónoma de México

Estanislao Hernández Figueroa Universidad Nacional Autónoma de México

Estefania Sarahi Pillado Torres Universidad Nacional Autónoma de México

Estephani Beltrán Esparza Universidad Nacional Autónoma de México

Esther Martínez-Luna Universidad Nacional Autónoma de México

Eugenia Allier Universidad Nacional Autónoma de México

Eugenio Santangelo Universidad Nacional Autónoma de México

Eva Nieto Universidad Nacional Autónoma de México

Facundo Jiménez Pérez Universidad Nacional Autónoma de México

Fausto Antonio Moysén Lechuga Universidad Nacional Autónoma de México

Fernanda Figueroa Universidad Nacional Autónoma de México

Fernanda Navarro Solares Universidad Nacional Autónoma de México

Fernanda Paz Universidad Nacional Autónoma de México

Fernando Alan López Bonifacio Universidad Nacional Autónoma de México

Fernando Córdova Tapia Universidad Nacional Autónoma de México

Fidel Aroche Reyes Universidad Nacional Autónoma de México

Flor De María Balboa Reyna Universidad Nacional Autónoma de México

Flores Farfán Leticia Universidad Nacional Autónoma de México

Francisco López Herrera Universidad Nacional Autónoma de México

Francisco Martín Peredo Castro Universidad Nacional Autónoma de México

Francisco Quijano Velasco Universidad Nacional Autónoma de México

G. Iván López Ovalle Universidad Nacional Autónoma de México

Gabriel Bagundo Universidad Nacional Autónoma de México

Gabriel Mendoza Pichardo Universidad Nacional Autónoma de México

Gabriel Rodríguez Álvarez Universidad Nacional Autónoma de México

Gabriel Rodríguez Álvarez Universidad Nacional Autónoma de México

Gabriela González Ortuño Universidad Nacional Autónoma de México

Gabriela Gutierrez Estrada Universidad Nacional Autónoma de México

Gabriela Pulido Llano Universidad Nacional Autónoma de México

Gabriela Rodríguez Universidad Nacional Autónoma de México

Gabriela Rodríguez Ceja Universidad Nacional Autónoma de México

Genoveva Roldán Dávila Universidad Nacional Autónoma de México

Genoveva Roldán Dávila Universidad Nacional Autónoma de México

Gerardo De La Fuente Lora Universidad Nacional Autónoma de México

Gerardo González Chávez Universidad Nacional Autónoma de México

Gerardo González Quezada Universidad Nacional Autónoma de México

Gilberto Calvillo Vives Universidad Nacional Autónoma de México

Gilda De La Puente Alarcon Universidad Nacional Autónoma de México

Gisela Antonieta Rivera Hernández Universidad Nacional Autónoma de México

Gloria Ávila Universidad Nacional Autónoma de México

Gloria Careaga Pérez Universidad Nacional Autónoma de México

Gloria Irene Lozano Mascarúa Universidad Nacional Autónoma de México

Gonzalo Soltero Universidad Nacional Autónoma de México

Griselda Gutiérrez Castañeda Universidad Nacional Autónoma de México

Grissel Gómez Estrada Universidad Nacional Autónoma de México

Guadalupe Carrasco Licea Universidad Nacional Autónoma de México

Guadalupe Castillo Martínez Universidad Nacional Autónoma de México

Guillermo García Pérez Universidad Nacional Autónoma de México

Guillermo Pérez Martínez Universidad Nacional Autónoma de México

Guillermo Ramírez Universidad Nacional Autónoma de México

Gustavo Galván González Universidad Nacional Autónoma de México

Gustavo Ogarrio Badillo Universidad Nacional Autónoma de México

Haydee Vélez Andrade Universidad Nacional Autónoma de México

Héctor Rafael Rodríguez de la Vaga Cuéllar Universidad Nacional Autónoma de México

Helena Chávez Mac Gregor Universidad Nacional Autónoma de México

Hilda Caballero Aguilar Universidad Nacional Autónoma de México

Hilda Rodríguez Loredo Universidad Nacional Autónoma de México

Hugo Enrique Luna Rojas Universidad Nacional Autónoma de México

Ictzel Maldonado Ledezma Universidad Nacional Autónoma de México

Ignacio Perrotini Universidad Nacional Autónoma de México

Imanol Ordorika Universidad Nacional Autónoma de México

Iracema Gavilán Universidad Nacional Autónoma de México

Isaac Martínez Monterrosas Universidad Nacional Autónoma de México

Isabel De León Olivares Universidad Nacional Autónoma de México

Isis Monserrat Guerrero Moreno Universidad Nacional Autónoma de México

Israel G Solares Universidad Nacional Autónoma de México

Iván Cortés Torres Universidad Nacional Autónoma de México

Jacqueline Calderón Hinojosa Universidad Nacional Autónoma de México

Javier Guzmán Sánchez Universidad Nacional Autónoma de México

Javier Sacristan Universidad Nacional Autónoma de México

Jazmín Alvarado Universidad Nacional Autónoma de México

Jessica Tolentino Universidad Nacional Autónoma de México

Jesus Aurelio Cuevas Diaz Universidad Nacional Autónoma de México

Jesús López Estrada Universidad Nacional Autónoma de México

Jesús Manuel Tapia López Universidad Nacional Autónoma de México

Jesús Perulles Universidad Nacional Autónoma de México

Joel Ortega Erreguerena Universidad Nacional Autónoma de México

Jorge Alberto Manero Orozco Universidad Nacional Autónoma de México

Jorge León Colín Universidad Nacional Autónoma de México

José Abarca Munguía Universidad Nacional Autónoma de México

José Alfonso Bouzas Ortiz Universidad Nacional Autónoma de México

José Blanco Universidad Nacional Autónoma de México

Jose De Jesús Ramírez Martinez Universidad Nacional Autónoma de México

José Enrique González Ruiz Universidad Nacional Autónoma de México

José Guadalupe Barco Pérez Universidad Nacional Autónoma de México

José Guadalupe Barco Pérez Universidad Nacional Autónoma de México

José Guadalupe Gandarilla Salgado Universidad Nacional Autónoma de México

José María Calderón Universidad Nacional Autónoma de México

José Santos Universidad Nacional Autónoma de México

Josefa Sánchez Contreras Universidad Nacional Autónoma de México

Josu Landa Universidad Nacional Autónoma de México

Juan Alberto Guzmán Universidad Nacional Autónoma de México

Juan Carlos Guerrero Universidad Nacional Autónoma de México

JUAN JOSE DAVALOS LOPEZ Universidad Nacional Autónoma de México

Juan Manuel Rodriguez Rojas Universidad Nacional Autónoma de México

Juana Leticia Rivera Ramírez Universidad Nacional Autónoma de México

Julia Muñoz Velasco Universidad Nacional Autónoma de México

Julieta Bueno Valerio Universidad Nacional Autónoma de México

Kaisia Martinez Mercado Universidad Nacional Autónoma de México

Karen Patricia Volke Sepúlveda Universidad Nacional Autónoma de México

Karo Michaelian Universidad Nacional Autónoma de México

Lara Scaglia Universidad Nacional Autónoma de México

Laura Fabiola Santillán Juárez Universidad Nacional Autónoma de México

Laura Rebeca Favela Gavia Universidad Nacional Autónoma de México

Laura Vargas Alva Universidad Nacional Autónoma de México

Layla Sánchez Kuri Universidad Nacional Autónoma de México

Leonel Vargas Universidad Nacional Autónoma de México

Leticia Merino Pérez Universidad Nacional Autónoma de México

Lev Jardón Barbolla Universidad Nacional Autónoma de México

Ligia Colmenares Vázquez Universidad Nacional Autónoma de México

Lourdes Enríquez Universidad Nacional Autónoma de México

Lucero Meléndez Universidad Nacional Autónoma de México

Lucero Ugalde Universidad Nacional Autónoma de México

Lucía Núñez Universidad Nacional Autónoma de México

Lucina Angelica Cabrera De La Rosa Universidad Nacional Autónoma de México

Lucio Oliver Universidad Nacional Autónoma de México

Luis Castillo Farjat Universidad Nacional Autónoma de México

Luis Jaime Estrada Castro Universidad Nacional Autónoma de México

Luz Arely Carrillo Olivera Universidad Nacional Autónoma de México

Luz María Romero López Universidad Nacional Autónoma de México

Lydia Ramírez Universidad Nacional Autónoma de México

Ma Iracema Gavilán Galicia Universidad Nacional Autónoma de México

Ma. del Carmen Arriola Salazar Universidad Nacional Autónoma de México

Ma. Haydeé García Bravo Universidad Nacional Autónoma de México

Magdalena Aguilar Universidad Nacional Autónoma de México

Marcela Gómez Sollano Universidad Nacional Autónoma de México

Marcela Grether Universidad Nacional Autónoma de México

Marco Padilla Universidad Nacional Autónoma de México

Márgara Millán Moncayo Universidad Nacional Autónoma de México

Margarita Valdovinos Alba Universidad Nacional Autónoma de México

María Alejandra Fonseca Salazar Universidad Nacional Autónoma de México

María De Nuria Galí Flores Universidad Nacional Autónoma de México

María Del Pilar Schiaffini Universidad Nacional Autónoma de México

María del Pilar Valencia Saravia Universidad Nacional Autónoma de México

María Del Rocío García Rey Universidad Nacional Autónoma de México

María Emilia Caballero Universidad Nacional Autónoma de México

María Fernanda González Gallardo Universidad Nacional Autónoma de México

Maria Guadalupe Ferrer Andrade Universidad Nacional Autónoma de México

María Isabel Rodriguez Ramos Universidad Nacional Autónoma de México

María Isabel Velázquez López Universidad Nacional Autónoma de México

María Norma Martinez García Universidad Nacional Autónoma de México

Maria Teresa Garcia Romero Universidad Nacional Autónoma de México

Mariana Benítez Keinrad Universidad Nacional Autónoma de México

Mariana Garcia Aguilar Universidad Nacional Autónoma de México

Mariana López De La Vega Universidad Nacional Autónoma de México

Mariana Morales Ramírez Universidad Nacional Autónoma de México

Maribel Núñez Cruz Universidad Nacional Autónoma de México

Mario Ruiz Sotelo Universidad Nacional Autónoma de México

Marisa Belausteguigoitia Universidad Nacional Autónoma de México

Martha Edilia Palacios Nava Universidad Nacional Autónoma de México

Martha Pérez Armendariz Universidad Nacional Autónoma de México

Martín López Gallegos Universidad Nacional Autónoma de México

Martin Rodriguez Universidad Nacional Autónoma de México

Maureen Galindo Cabrera Universidad Nacional Autónoma de México

Mayte Muñoz Sánchez Universidad Nacional Autónoma de México

Mayvelin Flores Villagómez Universidad Nacional Autónoma de México

Melanie Del Carmen Salgado López Universidad Nacional Autónoma de México

Miguel Angel Pasillas Valdez Universidad Nacional Autónoma de México

Miguel Orduña Carson Universidad Nacional Autónoma de México

Miguel Sánchez Universidad Nacional Autónoma de México

Miriam Araceli Sánchez Rojas Universidad Nacional Autónoma de México

Moisés Garduño García Universidad Nacional Autónoma de México

Mónica Adriana Mendoza Universidad Nacional Autónoma de México

Mónica Gómez Salazar Universidad Nacional Autónoma de México

Montserrat Algarabel Universidad Nacional Autónoma de México

Montserrat Mira Mosso Universidad Nacional Autónoma de México

Myriam Fracchia Figueiredo Universidad Nacional Autónoma de México

Nahomy Itzel Muñoz Velázquez Universidad Nacional Autónoma de México

Nair María Anaya Ferreira Universidad Nacional Autónoma de México

Natanael Resendiz Universidad Nacional Autónoma de México

Nayar López Universidad Nacional Autónoma de México

Niza Gámez Tamariz Universidad Nacional Autónoma de México

Noemi Levy Orlik Universidad Nacional Autónoma de México

Noemi Levy Orlik Universidad Nacional Autónoma de México

Nora Rabotnikof Universidad Nacional Autónoma de México

Octavio Miramontes Universidad Nacional Autónoma de México

Olga Leticia Gámez Palma Universidad Nacional Autónoma de México

Olivia Gall Universidad Nacional Autónoma de México

Olivia Tena Universidad Nacional Autónoma de México

Omar Felipe Giraldo Universidad Nacional Autónoma de México

Omar Hernández Ordóñez Universidad Nacional Autónoma de México

Óscar Angulo Castillo Universidad Nacional Autónoma de México

Oscar Rojas Universidad Nacional Autónoma de México

Oscar Ugarteche Universidad Nacional Autónoma de México

Oscar Ugarteche Galarza Universidad Nacional Autónoma de México

Pablo Andrés Carreón López Universidad Nacional Autónoma de México

Pablo De La Fuente Garnica Universidad Nacional Autónoma de México

Pablo Fernández Christlieb Universidad Nacional Autónoma de México

Pablo Gómez C. Universidad Nacional Autónoma de México

Pablo Vidales Lojero Universidad Nacional Autónoma de México

Paloma Hernández Zapata Universidad Nacional Autónoma de México

Paloma Zapata Lillo Universidad Nacional Autónoma de México

Patricia Cabrera López Universidad Nacional Autónoma de México

Patricia Pensado Leglise Universidad Nacional Autónoma de México

Patricia Ramos Universidad Nacional Autónoma de México

Paula López caballero Universidad Nacional Autónoma de México

Paulina Hernández Vargas Universidad Nacional Autónoma de México

Paulina Michel Concha Universidad Nacional Autónoma de México

Pietro Ameglio Patella Universidad Nacional Autónoma de México

Rafael De Villa Magallón Universidad Nacional Autónoma de México

Rafael Mondragón Universidad Nacional Autónoma de México

Raúl Ornelas Bernal Universidad Nacional Autónoma de México

Rebeca Maldonado Universidad Nacional Autónoma de México

Regina Ortiz Zamora Universidad Nacional Autónoma de México

René Aguilar Piña Universidad Nacional Autónoma de México

Ricardo Noguera Solano Universidad Nacional Autónoma de México

Rigoberto Leon Sanchez Universidad Nacional Autónoma de México

Rina Berenice Ortega Bayona Universidad Nacional Autónoma de México

Roberto Márquez Huitzil Universidad Nacional Autónoma de México

Rocío Del Alva Priego Cuétara Universidad Nacional Autónoma de México

Rocio Itzel Morales Ugalde Universidad Nacional Autónoma de México

Rocío Olivares Zorrilla Universidad Nacional Autónoma de México

Rocío Vivanco González Universidad Nacional Autónoma de México

Rodrigo Armada Ramírez Universidad Nacional Autónoma de México

Rosa Iris Guevara González Universidad Nacional Autónoma de México

Rosa Margarita Sánchez Pacheco Universidad Nacional Autónoma de México

Rosa María Larroa Torres Universidad Nacional Autónoma de México

Rosa María Villavicencio Huerta Universidad Nacional Autónoma de México

Rosa Torras Universidad Nacional Autónoma de México

Rubén Darío Martínez Ramírez Universidad Nacional Autónoma de México

Rubén García Ortiz Universidad Nacional Autónoma de México

Saalety Universidad Nacional Autónoma de México

Sabina Longhitano Universidad Nacional Autónoma de México

Sandra Escutia Diaz Universidad Nacional Autónoma de México

Sarahi Almendra Hernández Becerril Universidad Nacional Autónoma de México

Sebastián Lomelí Bravo Universidad Nacional Autónoma de México

Selene Aldana Santana Universidad Nacional Autónoma de México

Sendic Sagal Luna Universidad Nacional Autónoma de México

Sergio Hernández Universidad Nacional Autónoma de México

Sergio Hernández Castañeda Universidad Nacional Autónoma de México

Sergio Hernández Zapata Universidad Nacional Autónoma de México

Sergio Varela Hernández Universidad Nacional Autónoma de México

Sharly Andreina Ramírez Briceño Universidad Nacional Autónoma de México

Shekoufeh Mohammadi Shirmahaleh Universidad Nacional Autónoma de México

Silvana Rabinovich Universidad Nacional Autónoma de México

Silvia Saucedo Universidad Nacional Autónoma de México

Socorro Acosta Chávez Universidad Nacional Autónoma de México

Sofía Aguado Portal Universidad Nacional Autónoma de México

Soledad Jiménez Tovar Universidad Nacional Autónoma de México

Stefania Acevedo Ortega Universidad Nacional Autónoma de México

Tania Jimena Hernández Crespo Universidad Nacional Autónoma de México

Tatiana Fiordelisio Coll Universidad Nacional Autónoma de México

Teodoro Oseas Martinez Paredes Universidad Nacional Autónoma de México

Teresa Aguirre Universidad Nacional Autónoma de México

Teresa Castro Universidad Nacional Autónoma de México

Teresa Ordorika Universidad Nacional Autónoma de México

Teresa Rodríguez De La Vega Cuéllar Universidad Nacional Autónoma de México

Teresa Ruiz Universidad Nacional Autónoma de México

Tzitzi Janik Rojas Torres Universidad Nacional Autónoma de México

Valentina Quaresma Rodríguez Universidad Nacional Autónoma de México

Viacobo Flores Jesús Gumaro Universidad Nacional Autónoma de México

Vicente Moctezuma Mendoza Universidad Nacional Autónoma de México

Vicente Morales Contreras Universidad Nacional Autónoma de México

Victor Cuchí Espada Universidad Nacional Autónoma de México

Victor Hugo Lozada Illescas Universidad Nacional Autónoma de México

Victor Sánchez Universidad Nacional Autónoma de México

Virginia Leyva Ortiz Universidad Nacional Autónoma de México

Yilen Gómez Maqueo Chew Universidad Nacional Autónoma de México

Alvaro Acevedo Osorio Universidad Nacional de Colombia

Gloria Patricia Zuluaga Sánchez Universidad Nacional de Colombia

Alberto Izquierdo Montero Universidad Nacional de Educación a Distancia

Vicente Otta Universidad Nacional de Ingeniería

Valentina Taberna Universidad Nacional de Luján

Teresa Arrieta Troncoso Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Noemi Josefina Gutierrez Universidad Nacional del Comahue

Harry Pizarro Anaya Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Conchita Francos Maldonado Universidad Oviedo

Priscila Tercero Universidad para el Bienestar "Benito Juárez"

Adriana Corona Universidad Pedagógica Nacional

Ana Corina Fernández Alatorre Universidad Pedagógica Nacional

Blanca Trujillo Universidad Pedagógica Nacional

Elizabeth Roa Lucio Universidad Pedagógica Nacional

Gilberto Aranda Cervantes Universidad Pedagógica Nacional

Hector Tomás Zetina Vega Universidad Pedagógica Nacional

Homero Vázquez Carmona Universidad Pedagógica Nacional

Laura Morales Trujano Universidad Pedagógica Nacional

Luis Eduardo Primero Rivas Universidad Pedagógica Nacional

Malú Valenzuela Universidad Pedagógica Nacional

Marcela Tovar Gomez Universidad Pedagógica Nacional

Marco Esteban Mendoza Universidad Pedagógica Nacional

María Guadalupe Mendoza Ramirez Universidad Pedagógica Nacional

María Luisa Murga Meler Universidad Pedagógica Nacional

Maria Teresa Medina Vite Universidad Pedagógica Nacional

Miguel Ángel Izquierdo Universidad Pedagógica Nacional

Roberto González Villarreal Universidad Pedagógica Nacional

Virginia Amelia Cruz Mirón Universidad Pedagógica Nacional

Yuri Jiménez Nájera Universidad Pedagógica Nacional

Ismael Yassin Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Odín Ávila Universidad Santiago de Cali

Clara Victoria Meza Maya Universidad Santo Tomás

Benno De Keijzer Universidad Veracruzana

Bruno Baronnet Universidad Veracruzana

Francisco De Parres Gómez Universidad Veracruzana

Gualberto Díaz González Universidad Veracruzana

Laura Mendoza Kaplan Universidad Veracruzana

Libda Esmeralda Rivera Marin Universidad Veracruzana

Miguel Escalona Universidad Veracruzana

Larisa González Martínez Universidad Virtual del Estado de Guanajuato

Berenice Bento Universidade de Brasília

Andrés Jurado Universidade de Lisboa

Camila Alves Da Costa Universidade Estadual do Ceará

Leila Maria Passos De Souza Bezerra Universidade Estadual do Ceará

Manuela Santana Gortz Universidade Estadual do Ceará

Yonissa Marmitt Wadi Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Claudio Ubiratan Gonçalves Universidade Federal de Pernambuco

Guillermo Alfredo Johnson Universidade Federal do Maranhão

Soledad Ascoeta Ortiz Universitat Autónoma de Barcelona

Julia Montilla Campillo Universitat de Barcelona

Anacleto Ferrer Mas Universitat de València

Hector Monterde I Bort Universitat de València

Jordi Oviedo Seguer Universitat de València

Maria Jesús Perales Montolío Universitat de València

Arturo Escobar University of North Carolina, Chapel Hill

Bruno Di Biase Western Sydney University

Para adherirse, hagan click en el siguiente enlace:

Petición a las autoridades universitarias

Si desean unirse al colectivo les compartimos sus redes sociales:

El perfil de Facebook de Academicxs con Palestina https://www.facebook.com/profile.php?id=61555868633272

El twitter (X) @AcademPalestina

La página web: https://academicxsconpalestina.blogspot.com/

El correo: academicxsconpalestina@gmail.com