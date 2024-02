Solidaridad con Palestina - Nuestro pronunciamiento en el evento del 23 de enero de 2024

Enero 23, 2024

A lxs estudiantxs, trabajadorxs manuales, administrativxs y docentes de nuestras universidades y centros de estudios.

A los medios de comunicación.

Al pueblo de México.

El martes pasado se cumplieron 100 días de la brutal ofensiva del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza. Cada día que pasa, se hace más insostenible la versión de que la devastadora incursión militar de Israel pueda entenderse como una acción de legítima defensa ante los condenables ataques perpetrados por Hamas el 7 de octubre pasado.

Al día de hoy, la ofensiva sionista ha cobrado más de 25 mil vidas. Duelen especialmente lxs más de 12 mil ninxs asesinadxs por el ejército israelí en ataques sistemáticamente dirigidos a objetivos civiles. El afán de destrucción rasa de la sociedad palestina se confirmó hace unos días, cuando el ejército israelí dinamitó la sede de la Universidad Al-Israa en Gaza, una más de las numerosas estructuras educativas y sanitarias que han sido destruidas. En estos 100 días, alrededor de 25 mil personas, entre ellas 4,327 estudiantes, 756 profesorxs y administradorxs, 94 académicxs y más de 100 periodistas han sido asesinadxs. Mientras tanto, 281 escuelas estatales y 65 escuelas de la UNRWA en la Franja de Gaza han sido total o parcialmente destruidas, así como numerosas mezquitas, iglesias y acervos culturales .

Ante esta situación, integrantes de la comunidad académica de más de una docena de instituciones educativas y de investigación de México integrados en el colectivo “Académicxs con Palestina contra el Genocidio” queremos expresar:

1) Las acciones del Estado de Israel contra el pueblo palestino significan un parteaguas en la historia reciente de la humanidad. La promesa de que el genocidio nunca volvería a cometerse ya se había roto en varias ocasiones durante las últimas décadas. Pero hoy, el asesinato masivo, la crueldad, la asfixia de las condiciones de sobrevivencia por hambruna, la falta de medicamentos básicos, cortes de agua, electricidad e internet, así como el desplazamiento forzado, han excedido todos los límites morales, todas las leyes, toda racionalidad. Las comunidades universitarias e investigativas no podemos mirar y callar ante el exterminio de un pueblo.

2) A pesar de la complejidad geopolítica de la región, no debemos confundirnos: el Estado de Israel impulsa desde 1967 la ocupación ilegal de Palestina como resultado de un claro proceso colonial de asentamiento, que comenzó en 1917 y vio la luz en 1948. Es la misma relación de dominación colonial que han sufrido y sufren numerosos pueblos del mundo y que en Palestina se expresa de manera exacerbada, abierta, brutal y sistemática. Palestina sufre el enorme poder militar, financiero y propagandístico de Israel, respaldado por Estados Unidos, Gran Bretaña y buena parte de la Unión Europea. Es preocupante, además, la colaboración intelectual con el sionismo que se desenvuelve en numerosos centros de pensamiento dominantes. Las comunidades universitarias no debemos ni queremos ser cómplices de la desinformación, manipulación y silencio de los grandes medios e instituciones hegemónicas que ocultan estos hechos y justifican a los responsables.

3) Como académicxs rechazamos cualquier discurso o práctica de odio, antisemitismo, arabofobia, islamofobia, xenofobia, racismo o discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. Empero, hoy alzamos la voz, no contra un pueblo, religión o identidad étnica, sino contra un Estado, gobernado por la extrema derecha que está cometiendo crímenes de guerra, violando las leyes internacionales desde hace más de cinco décadas y dirigiendo su fuerza militar de manera indiscriminada contra civiles desarmados. Las comunidades universitarias mexicanas debemos involucrarnos en esa decisiva distinción, que hoy exige señalar la brutalidad del Estado de Israel y el intento de censurar cualquier crítica a su gobierno descalificándola como supuesto antisemitismo. Israel es un Estado como cualquier otro que pertenece al sistema internacional y se cierne a sus leyes, como tal, se le debe llamar a rendir cuentas por sus actos.

4) Lo que hoy se vive en Gaza es la continuidad de un largo proyecto colonialista de asentamiento que creó un verdadero régimen de apartheid contra lxs palestinxs. Israel hoy comete abiertos crímenes de guerra al dirigir intencionalmente sus ataques contra civiles, contra personal e instalaciones de Naciones Unidas, personal humanitario y la prensa, así como destruyendo la infraestructura de vivienda, salud, educación y cultura que de ningún modo pueden ser considerados objetivos militares. La intención de destruir parcial o totalmente al pueblo palestino ha sido manifestada en numerosas expresiones de integrantes del gobierno de Netanyahu, así como la matanza indiscriminada de niñxs y mujeres, sumado a las condiciones de crueldad y sometimiento intencional para obligarlxs a desplazarse son todos elementos establecidos en el Estatuto de Roma como parte de la definición de genocidio. Las comunidades académicas e investigativas tenemos la responsabilidad intelectual, ética y política de caracterizar, denunciar y señalar estas acciones genocidas del Estado de Israel, y nombrarlo tal y como lo hacen sus víctimas: nakba.

5) La dramática situación en Gaza y en Cisjordania, requiere un alto al fuego inmediato. Se necesita también una intervención aún más fuerte de la comunidad internacional. Las multitudinarias protestas y apoyo al Pueblo Palestino que van de Nueva York a Yakarta, de Londres a Yemen son un signo de esperanza. Las comunidades universitarias debemos sumarnos al enorme movimiento mundial en apoyo a Palestina, y que no cesa de llenar masivamente las calles.

6) Hoy, la dignidad y la justicia están encabezadas por Sudáfrica, país que ha denunciado al Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia, acusándolo de genocidio. Los gobiernos que respaldan dicha iniciativa y en especial el proceso que ha iniciado el gobierno sudafricano de manera valiente y comprometida con los derechos humanos, la memoria, la justicia y por la humanidad merecen nuestro reconocimiento y apoyo.

Sin embargo, los bombardeos continúan. La ayuda humanitaria no puede acceder a la franja de Gaza. Lxs palestinxs siguen siendo asesinadxs. Vivimos una emergencia mundial. Palestina no es un conflicto más. En Palestina se juega el futuro de la humanidad. O se detiene el genocidio en curso, o sucumbiremos ante el evidente desmoronamiento e ilegitimidad del sistema internacional que no habrá impedido la muerte masiva que todxs podemos ver en tiempo real. Hoy todxs somos Gaza. Y hoy todxs debemos defender, en nombre de la humanidad y la justicia, a Palestina.

Por todo ello, quienes integramos “Académicxs con Palestina contra el genocidio”, llamamos a lxs universitarixs de todo el país a sumarse a las siguientes acciones:

A sumarse en cada centro educativo al exhorto que hoy lanzamos a los presidentes progresistas de América Latina para que actúen de manera conjunta en el plano internacional condenando el genocidio y presionando al Estado de Israel para que se decrete un cese al fuego inmediato. Más de 1600 académicos de todo el continente, hacemos este llamado urgente.

A exigir a las autoridades de las instituciones educativas y de investigación de las que formamos parte que suspendan todo acuerdo, vínculo o convenio de cooperación con instituciones del Estado de Israel. Más de 850 académicxs hacemos esta primera exigencia. Llamamos a lxs estudiantes, trabajadorxs manuales, administrativxs y docentes a seguir recopilando firmas en nuestras universidades y centros de estudio.

A iniciar la campaña “No dejemos de hablar de Palestina” en el marco de la cual impulsaremos distintas actividades académicas destinadas a la denuncia, al divulgación y el análisis de la agresión sistemática del Estado sionista contra el pueblo palestino. Invitamos a todos lxs académicos a formar núcleos de coordinación en cada centro educativo para participar en esta campaña, así como lxs estudiantes a sumar esfuerzos de divulgación y en su caso de movilización, con nuestro sector académico.

A organizar un foro itinerante que abra espacios de reflexión y divulgación sobre la situación en Palestina dentro de los diversos centros, universidades y entidades académicas. Con este propósito, convocamos a lxs académicxs a sumarse a las distintas actividades del Foro, las cuales serán difundidas a través de nuestra página web y redes sociales.

Las cartas a los gobiernos progresistas se entregarán el día de hoy, 23 de enero de 2024, mientras que las cartas a las autoridades universitarias se entregarán de manera presencial en las diversas instituciones en el transcurso de los próximos días.

