Kurdistán. Boletín informativo No. 364

Bayik: "Turquía debe abandonar la política de genocidio, negación, aniquilación y aislamiento"

El aislamiento y la tortura del líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, continúan. ¿Por qué y cómo mantiene el Estado turco esta política de aislamiento? Además, si nos fijamos en la campaña mundial, ¿cómo valora el desarrollo de la misma?

TEV-DEM llama a la lucha nacional y revolucionaria contra los crímenes turcos en el noreste de Siria

Con motivo del 6° aniversario de los ataques turcos a Afrin, pideron a la opinión pública y a la ONU que sean claras en su postura, condenen los crímenes contra la humanidad, cierren el espacio aéreo y garanticen el regreso seguro de los desplazados.

Finaliza la conferencia de TJA: "Las mujeres romperán las cadenas"

Gülbahar Alpsoy, de TJA, pronunció el discurso de cierre de la conferencia "Cadena de silencio" en Amed y dijo: "Son las mujeres las que romperán las cadenas, es la conciencia, la moralidad y la justicia de las mujeres. Las mujeres pueden lograrlo juntas"

KCK: "Levantemos la lucha contra los ataques genocidas"

"El Estado iraní debería establecer diálogos constructivos con los kurdos, detener sus ataques contra Kurdistán y no proporcionar una base para los intentos de legitimar la ocupación turca", dice la declaración de la KCK publicada el sábado, que incluye lo siguiente:

Turquía está librando una guerra contra los kurdos de forma unilateral, amenazando a todo el mundo

El Estado turco declaró todo el Kurdistán zona de guerra tras los golpes que sufrió por parte de la guerrilla. No pudieron mostrar la fuerza y ​​el coraje para discutir los hechos. No rompieron su memorización centenaria de la enemistad kurda. Sus promesas de que "atacaremos más, mataremos más y aumentaremos la destrucción" siguen llegando una tras otra. No hablan de los kurdos, de su búsqueda de derechos y de su resistencia, salvo el terrorismo. Dicen: "Seguiremos matando, destruyendo y haciendo genocidio hasta que quede el último terrorista".

[Juicio de Kobanê] Kışanak: «La paz salvará al país. ¡Abrid las puertas de İmralı!»

ANKARA – La política kurda Gültan Kışanak, que hizo declaraciones en el ’Caso Kobanê’, afirmó que la lucha por la paz no puede cambiar según la atmósfera política: "El problema kurdo en Siria no se puede resolver a menos que se resuelva el problema kurdo en Turquía. Lo que salvará a este país es la paz y la solución a esta problema. «Abran las puertas de İmralı», dijo.

Copresidenta de Educación de la DAANES: Turquía bombardea nuestras escuelas

KCS realizó una entrevista exclusiva con Semira Hac Eli, copresidenta del Ministerio de Educación de la DAANES (Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria), comúnmente conocida como Rojava. En la entrevista, habló del impacto de los últimos bombardeos del Estado turco, que comenzaron en octubre, de sus continuos ataques contra infraestructuras civiles, como escuelas, y de la trágica situación de los estudiantes.

Organizaciones jurídicas y de DD.HH. solicitan al CPT medidas contra el aislamiento en Imrali

Organizaciones jurídicas y de derechos humanos solicitaron al CPT que se impidiera al líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım y Veysi Aktaş reunirse con sus abogados bajo absoluto aislamiento en İmralı.

Conferencia "Cadena del Silencio" para establecer una red internacional y lanzar una campaña global

El Movimiento de Mujeres Libres (Tevgera Jinên Azad-TJA) hizo una declaración escrita sobre la conferencia que organizó en Amed (Diyarbakır) los días 13 y 14 de enero, titulada "Cadena de silencio: rompiendo los muros que rodean a las prisioneras políticas".

120.00 personas sin agua ni electricidad en Tirbespiyê

Sólo en la ciudad de Tirbespiyê y sus alrededores hay 120.000 personas sin agua ni electricidad a causa de los masivos ataques turcos de los últimos días contra la infraestructura civil en el Norte y el Este de Siria.

