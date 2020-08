Pronunciamiento internacional en apoyo a las demandas de los presos políticos mapuche en huelga de hambre

La lucha del pueblo mapuche es una resistencia centenaria. En las últimas décadas las demandas de restitución territorial, reconocimiento a los derechos indígenas y protesta ante la depredación ambiental han polarizado el conflicto, especialmente frente al Estado Chileno.

Como producto de la movilización de numerosas comunidades y organizaciones del pueblo mapuche, hoy se encuentran más de 30 prisioneros en las cárceles de Temuco, Angol, Mulchén, Lebu y en hospital de Imperial, algunos de ellos en huelga de hambre desde los primeros días de mayo de 2020. Tal situación ha generado una oleada de movilizaciones y protestas del pueblo mapuche ya que los comuneros se encuentran en riesgo vital. El Estado chileno ha reprimido muchas de estas acciones colectivas.

Ante el alargamiento de la huelga de hambre que pone en riesgo la vida de muchos presos y la creciente violencia estatal, desde distintas partes del mundo queremos expresar:

- Nuestro apoyo y respeto a la digna resistencia del Pueblo-Nación Mapuche, así como nuestra solidaridad con las comunidades y organizaciones que son víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

Nuestra condena a la criminalización de la protesta indígena, la militarización y el hostigamiento como forma de responder a las demandas del pueblo mapuche y a la lucha por su territorio.

Nuestro llamado urgente al Estado chileno, a que responda a las demandas de los presos mapuche, al gobierno de Chile a que respete y reglamente las indicaciones planteadas en el convenio 169 de la OIT y que garantice el cambio de medidas cautelares para los presos políticos vinculados a causas mapuche.

Llamamos al pueblo de Chile y a los pueblos en general a solidarizarse con las justas demandas de los presos políticos mapuche en huelga de hambre.



Firman

Noam Chomsky (lingüista-EUA), Verónika Mendoza (presidenta del Movimiento Nuevo Perú-Perú), Frei Betto (Escritor-Brasil), Ana Esther Ceceña (geopolitóloga-México), Boaventura de Sousa Santos (Sociólogo-Portugal), Karina Batthyány (socióloga-Uruguay), Pablo González Casanova (sociólogo-México), Maristella Svampa (socióloga-Argentina), Pablo Gentili (Secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, Argentina), Ana María Tijoux Merino (Cantante-Chile), Jason W. Moore (Binghamton University-EUA), Sylvia Marcos (académica feminista-México), Raúl Zibechi (periodista-Uruguay), Cristina Vega Solís (Profesora Investigadora-Flacso-Ecuador), Floresmilo Simbaña (Ex dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), Raquel Gutiérrez Aguilar (ICSYH-BUAP-México), Marcos Roitman Rossenmann (sociólogo-España), Chandra Mohanty (Syracuse University-EUA), Néstor Kohan (intelectual y militante-Argentina), Katia Valenzuela (socióloga-Chile), Héctor Nahuelpán (Comunidad de Historia Mapuche-Universidad de los Lagos-Wallmapu), Mara Viveros (Profesora de la Universidad Nacional de Colombia), Hugo Blanco Galdos (Periódico Lucha Indígena-Perú), Joanne Rappaport (Profesora de Georgetown University-EUA), Michael Löwy (filósofo-Francia), Elvira Concheiro (socióloga-México), Pablo Mamani (Universidad Popular de El Alto-Bolivia), Alberto Acosta (economista-Ecuador), Christy Petropoulus (Geógrafa-Universidad del Mar Egeo-Grecia), Jorge Riechmann (escritor-España), Alicia Castellanos (antropóloga-México), Atilio Boron (politólogo-Argentina), María Regina Celestino de Almeida (historiadora-Brasil), Ramón Grosfoguel (Universidad de California-Berkeley-EUA), Shannon Speed (Chickasaw-Directora del American Indian Studies Center-UCLA-EUA), Sergio Rodríguez Gelfenstein (Ex embajador venezolano-Doctor en Estudios Políticos-analista internacional-Venezuela), Carlos Fernández Liria (filósofo-España), Fernanda Navarro Vda. de Villoro (filósofa-México), Luis Hernández Navarro (periodista-México), Jorge Alonso Sánchez (Cátedra bi-institucional CIESAS y UdeG “Jorge Alonso”-México), Stella Calloni (escritora y periodista argentina), Heike Schaumberg (antropóloga-UK), Gilberto López y Rivas (INAH-México), John Holloway (sociólogo-México), Massimo Modonesi (sociólogo-México), Claudia Briones (antropóloga-Argentina), Reinaldo Iturriza (sociólogo y escritor-Venezuela), Enrique Leff (Filósofo-México), Lynn Stephen (Universidad de Oregon-EUA), Aída Hernández (antropóloga y feminista-México), Margo Tamez (University of British Columbia-EUA), Stephen G. Baines (Antropólogo-Brasil), Gloria Beatriz Rodríguez (antropóloga-Argentina), Astrid Ulloa (Universidad Nacional de Colombia), Alberto Matarán Ruiz (profesor de la Universidad de Granada-España), Mabela Belucci (feminista-colectivo Herramienta-Argentina), Roco Pachukote (músico Maldita Vecindad-México), Márgara Millán (Red de feminismos descoloniales-UNAM-México), Richard Stahler-Sholk (politólogo-EUA), Eva Botella Ordinas (Universidad Autónoma de Madrid-España), Charles R. Hale (Decano de Ciencias Sociales-UC Santa Barbara-EUA), César Enrique Pineda (sociólogo-México), Edgars Martínez Navarrete (antropólogo-Chile), Daniela Rico Straffon (editora-México), Amanda Latimer (Universidad de Kingston-UK), Luis de Tavira (director teatral-México), María T. Figueroa (docente-Argentina), Sergio Grez Toso (historiador-Chile), Tania V. Carol-Lugones (Diseñadora-Argentina), Bertha Navarro Solares (Productora Cinematográfica-México-España-EUA), Alberto Chirif (antropólogo-Perú), Eduardo L. Menéndez (CIESAS CDMX-México), Guido Galafassi (antropólogo-Argentina), Leticia González (politóloga-Argentina), Andrés Fábregas Puig (CIESAS Occidente-México), Fernanda Paz (antropóloga-México), Thiago Leandro Vieira Cavalcante (historiador-Brasil), María Gabriela Alvarado Pérez (socióloga-Nicaragua), Dora Martínez (docente-Argentina), Patricio Lepe-Carrión (Universidad de La Frontera-Chile), Ana María Durán Calisto (arquitecta y urbanista-Ecuador), Tenoch Huerta (actor-México), Mirtha Maldonado (psicóloga-Paraguay), Alejandro Parelleda (IWGIA-Dinamarca), Eréndira Ibarra (actriz-México), Andy Higginbottom (Professor-Kingston University London-Reino Unido), Pamela Alejandra Ortiz (activista-Ecuador), Miguel Mazzeo (escritor-docente-Argentina), Brisna Caxaj-Rowe (Pedagoga- Canadá), Miguel Àngel Beltràn Villegas (sociólogo-Colombia), Yohanka León del Río (Profesora-Cuba), Yasnaya Aguilar Gil (escritora y lingüista-México), Bruno Baronnet (sociólogo-Francia), Pilar del Río (Presidenta de la Fundación José Saramago-España), Paulo Ilich Bacca (etnógrafo jurídico-Colombia), María Cristina Cravino (antropóloga-Argentina), Mateo Martínez Abarca (filósofo-Ecuador), Beatriz Stolowicz (profesora-investigadora latinoamericanista-México), Martin Espada (University of Massachusetts-EUA), Emma Martín Díaz (Profesora de antropología social-Universidad de Sevilla-España), George Ciccariello-Maher (Profesor de Teoría Política global-Vassar College-EUA), Virginia Gómez de la Torre (Médica Feminista-militante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador-Ecuador), Dario Azzellini (sociólogo, politólogo, cineasta-EUA/Alemania), Fabiana Andresen (socióloga-UBA-Argentina), Giovanni Allegretti (urbanista e investigador-Universidade de Coimbra-Portugal), Alberto Aziz Nassif (CIESAS CDMX-México), Arie van Wijngaarden (urbanista-Holanda), Gaya Makarán (investigadora latinoamericanista-México), Pedro Pachaguaya Yujra (ADA-La Paz-Bolivia), Maria Torrellas Liebana (documentalista-Argentina), Bernard Duterme (Director CETRI-Bélgica), Diana Fuentes (filósofa-México), Christian Arias Barona (politólogo-Colombia), Eliana Wassermann (actriz-Argentina), Raúl Molina (antropólogo-Chile), Roberto Lima (antropólogo-Brasil), Erika Barzola (socióloga-Argentina), Manuel Azuaje Reverón (filósofo-Venezuela), María Teresa Sierra (Antropóloga jurídica-México), Gerald Rowe (Científico Bioquímico-Canadá), Magali Marega (antropóloga-Argentina), Cristina Vera Vega (antropóloga-Ecuador), Niall Geraghty (Investigador en cultura latinoamericana-Reino Unido), Wladimir Martínez Navarrete (sindicalista-Chile), Luna Marán (cineasta, Oaxaca-México), Valentino Scarpati (Artista visual-Oceanógrafo-Italia), Claudia Gotta (Historiadora-Educadora Ambiental-Argentina), Jeffery R Webber (Politólogo-York University-Toronto-Canadá), Clara E. Irazábal-Zurita (Professor of Urban Planning-EUA), Santiago Alba Rico (Escritor y filósofo-España), Angelo Pierattini (Músico, compositor-Chile), Alberto Matarán (Universidad de Granada-España), Aldo Casas (Revista Herramienta-Argentina), Santiago Bastos (CIESAS Occidente-México), Isidoro Moreno (Catedrático emérito de Antropología Social, Universidad de Sevilla-España), Bianca Montes (abogada, Colectivo Emancipaciones-México), Carlos Aznárez (periodista-Argentina), Agustín Escobar Latapí (Investigador CIESAS, México), Juan Carlos Gómez Leyton (Dr. en Ciencias Sociales y Políticas-CIPPSAL-Chile), Manuel Delgado Cabezas (Universidad de Sevilla-España), Socorro Cifuentes (Remixer-Australia), Carol Smith (retired faculty Special Programs-CUNY-EUA), Ezequiel Adamovsky (historiador-Argentina), María Eugenia Módena (antropóloga-CIESAS-CDMX), Juan Carlos Pumilla (escritor y periodista-Argentina), Lucero Ibarra (abogada-Colectivo Emancipaciones-México), Araceli Burguete (CIESAS Sureste-México), Adrián Almazán (Universidad de Deusto-España), Efraín León (Geógrafo-Coordinador del Posgrado de Estudios Latinoamericanos-UNAM-México), Adriana Massidda (arquitecta e investigadora-Argentina/Reino Unido), Aris Mermigkas (abogado honorable-Grecia), Carolina Robledo Silvestre (Catedrática Conacyt-CIESAS CDMX, coordinadra GIASF-México), Daniel Inclán (historiador-México), Magdalena Barros Nock (CIESAS-México), Jaime Martinez Luna (Academia de la comunalidad-Oaxaca-México), Abigail Villalpando (abogada-Colectivo Emancipaciones-México), Norman Briski (actor-Argentina), Dulce Patricia Torres Sandoval (Activista P’urhépecha-México), Salomón Nahmad (CIESAS Pacífico Sur-México), Esther Ramírez González (Abogada triqui-México), Guillermo García-Contreras Ruiz (Universidad de Granada-España), Guillermo de la Peña (antropólogo social-México), Josefa Sánchez Contreras (investigadora zoque y defensora del territorio-México), Nayar López Castellanos (politólogo-México), Jesus Ramírez Bermúdez (Médico Neuropsiquiatra-México), Jorge Falcone (documentalista-Argentina), Mercedes Murillo (luchadora social-México), José Javier Capera (Coordinador general Revista FAIA-Argentina), Paulo Estrada (defensor DDHH-Guatemala), Beatriz Calvo Pontón (Profesora Investigadora CIESAS CDMX-México), Jorge Salinas Jardín (obrero telefonista-México), Juan Requejo (consultor-Sevilla-España), Boris Marañon (economista-México), Gabriela Patricia Robledo Hernández (CIESAS SURESTE-México), Rosa María Hervás Aviles (presidenta de AMUREM-España), Cristóbal Navarrete Riquelme (profesor de historia-Chile), María Isabel Osorio Martínez (investigadora UNAM-México), Roberto Melville (Coordinador del Catálogo latinoamericano de tesis en Antropología Social, CDMX-México), Ana Sandoval Espinosa (Docente-México), Ma. Eugenia Sánchez Diaz de Rivera (Universidad Iberoamericana Puebla-México), Oscar Soto (politólogo-Argentina), Raúl Ornelas (economista-México), Carlos Martinez (sindicalista-Argentina), Ben Denham (Artista Visual-Australia), Hiroko Asakura (CIESAS CDMX-México), Félix Talego Vázquez (Profesor Titular de Antropología en la Universidad de Sevilla-España), Mariana Mora (CIESAS CDMX-México), , Patricia Eugenia Zamudio (Profesora Investigadora del CIESAS-GOLFO-México), Armando Soto Baeza (físico-México), Libertad Mascarini (Ingeniera Agrónoma-Profesora/investigadora-UBA-Argentina), Bulmaro Sánchez Sandoval (sindicalista-México), Marisol Navarrete Riquelme (trabajadora y educadora de párvulo-Chile), Rosa María Garza Marcué (antropóloga-México), Rocio Moreno Badajoz (Universidad de Guadalajara-México), Aaron Pollack (CIESAS-México), Orlando Aragón (abogado-Colectivo Emancipaciones-México), Roberto Perdía (abogado-Argentina), Arturo Guerrero Osorio (academia de la comunalidad, radialista, Oaxaca-México), Omar Lobos (Docente Universitario-Argentina), Rachel Sieder (CIESAS CDMX-México), Susann Hjorth Boisen (antropóloga-México), Carlos Paredes Martínez (etnohistoriador, México), Vicente Castellanos Cerda (Profesor-Investigador-México), David Florido-Del Corral (Departamento de Antropología Social, US-España), Shinji Hirai (CIESAS Unidad Noreste-México), Luis Alejandro Pérez (abogado, Colectivo Emancipaciones-México), Miguel Bazdresch (Ingeniero Químico-México), Tania Carranza Gaytán (UACM-México), Axel Lazzari (antropólogo, UNSAM-Argentina), Enrique Valencia (economista-México), Paola Lazo Corvera (profesora-investigadora y activista feminista-México), Nahayelli Juárez (CIESAS-Peninsular-México), Raúl Romero (sociólogo-México), Hernán Ouviña (politólogo-Argentina), Sergio Valdez Ruvalcava (muralista y monero-México), Lourdes Álvarez Fragoso (CIESAS-México), Martín Esparza Flores (Secretario General Sindicato Mexicano de Electricistas-México), María de los Angeles Lobos Palacios (Psicóloga Universidad Autónoma Metropolitana-México), Maribel Rosas (abogada, Colectivo Emancipaciones-México), Dolores Figueroa (CIESAS CMDX-México), Luisina Gareis (Universidad de La Plata-CONICET-Argentina), Alejandra Aguilar Ros (Investigadora Titular B, CIESAS Occidente-México), Polo Castellanos (Muralista y artista visual-México), Porfirio Martínez González (abogado-México), Rubén Muñoz (investigador titular-CIESAS-CDMX-México), María José Lucero (antropóloga-Chile), Hana Aoi (Activista por los derechos humanos de personas intersexuales-México), Natalia De Mairinis (CIESAS Golfo-México), Edgar Córdova Morales (antropólogo y fotógrafo-México), Séverine Durin (Antropóloga Social-CIESAS), Rosa María Cabrera Lotfe (psicóloga-defensora de derechos humanos y militante política-México), Pablo Lagos Vigueras (antropólogo-Chile), Gabriel Tolentino Tapia (sociólogo-México), Valentin Val (antropólogo-Argentina/Chiapas), José Humberto Montes de Oca Luna (Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas-México), Guadalupe Elisa Ocampo Suárez (licenciada-México), Juan Julián Caballero (CIESAS, Pacífico Sur-México), María de la Concepción Sánchez Domínguez-Guilarte (antropóloga-CIESAS-CIDIGLO-México), Camilo Farías D. (antropólogo-Chile), Emiliana Cruz (Investigadora del CIESAS CDMX-México), Fortino Domínguez Rueda (historiador y antropólogo Zoque-México), Patricia Fortuny Loret de Mola (CIESAS-México), José Antonio Flores Farfán (investigador-CIESAS-Representante de Linguapax América Latina-México), Teresa Carbó (CIESAS CDMX-México), Mariano Báez Landa (Taller Miradas Antropológicas-CIESAS-México), Margarita Estrada Iguíniz (CIESAS CDMX-México), Mariangela Rodríguez (CIESAS-México), Rosario Esteinou (CIESAS CDMX-México), Citlalli Tsitsiki Hernández Estrada (estudiante de la Maestría en Lingüística Indoamericana, CIESAS CDMX-México) Mauricio Sánchez Álvarez (Laboratorio Audiovisual, CIESAS-México), Paola Ma. Sesia (CIESAS, unidad Pacífico Sur-México), Paula Fuentealba Urzúa (antropóloga-ONG CETSUR-Chile), Jorge Campos Medina (paleontólogo-Chile), Alexandre Herbetta (profesor- Brasil), Gabriela Gresores (Universidad Nacional de Jujuy-Argentina), Diana Chico-Álvarez (producer-Alemania), Patricia Torres Mejía (antropóloga-México), Laura Sofía Salas (Gestora cultural-Alemania), Kemy Oyarzún (Universidad de Chile - Chile), Katherine Maldonado Gallardo (antropóloga-Chile) Carolina Verduzco (economista -México), Lauro Johnatan Sol Orea (abogado - México).

Junto con:

aukin (medio de prensa Mapuche-Wallmapu), alba Movimientos (Articulación Continental de Movimientos Sociales), Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST-Brasil), Frente Patria Grande (Argentina), Movimiento Popular la Dignidad (Argentina), Frente Popular Darío Santillán (Argentina), Coordinadora Resistir y Luchar (Argentina), Vocesenlucha (espacio de comunicación Popular-España), Resumen Latinoamericano (Argentina), Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH-Honduras), Asociación Cultural José Martí (Concepción-Chile), COMUNAL (México), Centro Memorial Martin Luther King (Cuba), Movimiento de mujeres de Kurdistán en América Latina, Marcha Patriótica (Colombia), Congreso de los Pueblos (Colombia), La Junta (Perú), Sindicato Mexicano de Electricistas (México), Asociación Cívica de Mexicanos Unidos (México), Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan (México).