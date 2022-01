Comunicado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

#AlertaAtenco

#Denunciamos

Al pueblo de México:

A las organizaciones solidarias:

A los medios de comunicación:

Al subsecretario de derechos humanos, población y migración: Alejandro Encinas Rodríguez.

El día de hoy 19 de diciembre de 2021 vuelven las agresiones contra algunos de nuestros compañeros por parte de los "oaxacos" .

Los hechos: mientras se lleban a cabo asambleas simultáneas en la comunidad de Nexquipayac y en el parque ejidal "Los Ahuehuetes" en Atenco, con personal de la SEMARNAT como parte del seguimiento a las mesas de trabajo para resarcir y restaurar el territorio, dos de nuestros compañeros fueron agredidos nuevamente por parte de los "oaxacos". Con palos y varillas los agresores causaron heridas y golpes contra Victor Estrada y César Del Valle, ambos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Ha sido necesario que ambos sean trasladados a centros de salud para su revisión, pues los golpes recibidos, sobre todo en la cabeza, no fueron menores.

Ante esta nueva agresión responsabilizamos a los agresores materiales como ejecutores directos, pero también al señor Andres Ruiz Méndez y Alejandro Santiago López alias "el oaxaco", quienes durante los últimos años han sido los principales responsables de encabezar a sus propios familiares y allegados que actúan como grupo de choque y han tocado límites condenables cómo herir de bala y golpear tumultuariamente a vecinos y personas que han tratado de defenderse de sus abusos.

Denunciamos también que esta nueva acción a todas luces alevosa contra nuestros compañeros que estaban afuera de la asamblea, fue el inicio de las agresiones contra la misma asamblea ejidal dónde ningún policía municipal actuó conforme a la legalidad para preservar ni el orden ni la seguridad e integridad de los asistentes, que generalmente son personas mayores.

Hacemos un llamado enérgico al gobierno federal para que escuche una vez más nuestra denuncia sobre la necesidad de recuperar el tejido social.

A las huestes priistas estatales que siguen "alimentando" al grupo de choque, les reiteramos: su impunidad no será para siempre. A los jóvenes y no tan jóvenes que se prestan a ser usados: es tiempo de que levanten la cabeza y dejen de ser usados como carne de cañón de aquellos que no están pensando en su dignidad propia, en la de ustedes o sus familias.

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra