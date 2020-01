COMUNICADO SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LAS CASAS-OKUPAS DE MATROZU Y PANAITOLIU

Desde el miércoles 18 de diciembre de 2019 decenas de todo tipo de alborotadores uniformados mostraron su determinación de arruinar nuestros barrios. Las tropas de ocupación después de Exarjia, Marousi y Liosion decidieron invadir el barrio de Koukaki. Con furgones blindados, patrullas, motorizados y a pie atacaron, golpearon, dispararon con balas de goma, asfixiaron todo el barrio con gases lacrimógenos a fin de sellar con bloques de cemento las puertas y las ventanas de los tres edificios que eran el hogar de mujeres y hombres y donde había bibliotecas, baños públicos, bazar de ropa gratuito y se realizaban eventos, proyecciones y pláticas.

Esos grises bloques de cemento, pues, se devolvieron – con un poco de pintura - a sus dueños. El sábado 11 de enero se recuperaron dos de los tres edificios por sus residentes, por lxs vecinos, por la gente que lucha. Y los alborotadores uniformados regresaron. Llegaron motorizados, con furgones blindados, patrullas, vehículos de la seguridad pública, drones, helicópteros, atacando y golpeando a la gente que estaba reunida fuera de la casa de Matrozou, asfixiando el barrio con gases, insultando y deteniendo a 8 manifestantes. Arremetieron contra la gente reunida en el cerro de Filopapu, frente a la casa ocupa de Panetoliou, y a pesar del riesgo de causar incendio, asaltaron el cerro con granadas aturbidoras para detenerla. Pero nuestro cerro protegió una vez más a todas y todos lxs que lo aman y lo cuidan. Lxs solidarixs que estaban reunidos fuera de las casas okupas se dirigieron hacia la plaza Merkouri. En las horas siguientes las tropas represivas, poniendo en pie de guerra cada medio, consiguieron, después de una larga batalla, tomar las casas RECUPERADAS, deteniendo y torturando a 13 mujeres y hombres. El día siguiente el mitin solidario fuera del tribunal de Evelpídon sufrió de nuevo la manía de las fuerzas represivas. Las consecuencias: dos arrestos más.

Frente a esta situación de guerra y el terrorismo impuesto por las tropas represivas - o tropas de ocupación -, y los cabrones y ratas de los medios, nuestros barrios mostraron una firmeza tan alta que los bloques de cemento del gobierno no podía afectar. Nuestras vecinas y nuestros vecinos salieron a los balcones y las entradas de sus casas, a las calles manifestando su solidaridad con lxs ocupas y gritando que los maderos son personas no gratas y deben irse. La solidaridad que se manifestó con las puertas abiertas, los gritos de protesta o con el trolebús 15 que bloqueó la calle para impedir la persecución de esa basura salvaje - los antimotines y los motorizados de DELTA (Fuerzas de control de reacción inmediata) - contra la gente, con gestos de resistencia, animó a lxs ocupantes y les dió la fuerza a tomar en sus brazos un mundo entero, y arrojarlo a las cabezas de los alborotadores del estado.

Sabemos que el estado de “Ley y Orden”, no quiere combatir la llamada “ilegalidad” ya que es él que la produce y la alimenta. Objetivo de esos fantasmagóricos y costosos operativos represivos es aterrorizar, paralizar, reprimir y aniquilar a lxs que levantan la cabeza para mirar las estrellas y soñar, lxs que luchan por un mundo de igualdad, de solidaridad, de justicia y de libertad.

¡¡¡Y nosotrxs formamos parte de lxs... que luchan por lo imposible contra el absurdo!!!

Solidaridad con lxs 23 compas que fueron detenidos el 11 de enero de 2020, durante la recuperación de las casas-okupas de Matrozu y Panaitoliu.

Solidaridad con las okupas y las estructuras autoorganizadas.

Comunidades en lucha en cada barrio.

Asamblea abierta de residentes en los barrios Petralona-Thisio-Koukaki