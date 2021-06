Violencias y corredor interocéanico

Pronunciamiento de la Asamblea de pueblos indígenas del Istmo oaxaqueño en defensa de la Tierra y el Territorio

El remedio no es el voto.

El remedio está en nuestras manos: conquistar la emancipación económica. Libres de patrones y de capataces, seremos libres políticamente, porque la base de la libertad política es la libertad económica. Es una ilusión figurarse que el gobierno es la representación del pueblo.

El gobierno es la representación de la clase capitalista.

Ricardo Flores Magón

El día de ayer jueves 10 de junio se realizó el cierre de casillas del proceso electoral iniciado el pasado domingo 6 de junio en la región del Istmo de Tehuantepec y en distintos rincones del estado de Oaxaca y el país, de lo que desde distintos medios y voces se esperaban como las jornadas electorales más importantes de la historia y del que el actual administrador de la llamada “Cuarta Transformación” llamó a la buena ciudadanía a salir a ejercer su único derecho en democracia, el voto, sin miedo, ni temor, ante el clima de violencia y desestabilización que este circo electoral venía anunciando desde semanas pasadas.

La región del Istmo de Tehuantepec cierra estas Jornadas Democráticas con una persona fallecida en la comunidad de Santiago Laollaga, esto debido a la pelea por el control de las casillas entre los diversos partidos que se disputan el poder en esta comunidad; del mismo modo en la comunidad de Lagunas, un grupo armado al grito de “Aquí manda el patrón” ingreso a las instalaciones donde se encontraban las casillas, amagando con armas de fuego a los funcionarios responsables de estas mismas y robándose las casillas; por la misma tesitura aconteció este panorama en el municipio de Santa Maria Mixtequilla donde personas afines a los diversos partidos políticos quemaron 11 casillas, mostrando al igual que en las demás comunidades, que lo que importa en este circo es el control político por sobre los intereses de la población; en la comunidad de Santa Maria Xadani, las casillas fueron interceptadas y vigiladas por un grupo encapuchado y armado, lo que generó la quema de 11 casillas electorales y la detención de 10 individuos; así mismo se registró la quema de casillas en las comunidades de Reforma de Pineda y Gertrudis Miramar, mientras la disputa por el control municipal en Juchitán fue fácilmente aplacada por el PT quien con sus bastiones del FUCO y grupos de choque aseguró su reelección, como se vio en la rueda de prensa del 9 donde habitantes de Álvaro Obregón dan su respaldo; así también en la comunidad de Asunción Ixtaltepec se reportó la presencia de grupos armados en las casillas, como el patrullaje que hasta estos momentos mantienen dichos grupos, con el fin de intimidar a la población, siendo estos mismos los responsables del conteo de boletas y que pretende seguir perpetuándose en el poder en dicha comunidad.

Es evidente que el contexto de violencia durante las elecciones no se aísla entre quienes se disputan el poder, si no traspasa y afecta a la sociedad civil, que es víctima de la violencia electoral que divide y enardece a la población, tal es el caso del Feminicidio de Guadalupe Abigaíl en el Puerto de Salina Cruz y el Feminicidio de Viridiana Martínez en la jurisdicción del Barrio de la Soledad, en ambos casos sus familiares realizaron movilizaciones en busca de justicia y a la voz colectiva de #NiUnaMenos.

Como Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio, observamos que este contexto electoral y todos los procesos electorales, tienen como objetivo único, sin importar el partido político y su discurso pre y pos campaña, el control político y económico de la región al servicio de los intereses de las grandes empresas y grupos del crimen organizado, que en estos momentos se enmarca en el contexto de la imposición del paquete de proyectos que vienen dentro del llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que pretende despojar y acaparar las tierras y bienes naturales para culminar la industrialización del Istmo de Tehuantepec, instalando 10 parques Industriales desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos, ampliando a 4 vías el actual trazo del tren, abriendo supercarreteras, instalando una serie de gasoductos y militarizando la región para concretar un corredor industrial, energético, comercial y militar en beneficio de los grandes capitales que quieren procesar y transportar sus mercancías por el Istmo de Tehuantepec.

Es clara la posición e intereses de los diversos partidos políticos, es claro que sus objetivos son contrarios a los objetivos y necesidades del grueso de la población, mientras nosotras y nosotros, hombres y mujeres, abajo vivimos todos los días, la miseria, el hambre, el desempleo, la inseguridad, el despojo de nuestras tierras y recursos, el incremento de precios de los alimentos y servicios como la luz, mientras nosotras todos los días somos un número más para las estadísticas del Feminicidio. Ellos, los que se disputan el poder, solo valoran sus intereses por el control y administración municipal y los recursos de este para su beneficio, ellos son la representación y administradores, de los intereses de los grandes empresarios y grupos del crimen organizado. No nos representan a nosotrxs, no velan ni se preocupan por nuestros intereses como pueblos, barrios y colonias del Istmo de Tehuantepec, aquellos que en días pasados vivían pidiendo votos, se transformará en el nuevo señor y amo de nuestros derechos y libertades.

Es por esto que llamamos a NO VOTAR, a No esperar Elecciones Extraordinarias, en otras palabras a no entregar nuestros derechos y libertades. Es el momento de tomar el control de nuestros propios intereses y necesidades colectivas, ser los conductores de nuestro destino, llamamos a recuperar las experiencias y formas de las que hemos sido arrebatados, llamamos a retomar el control de la población por medio del máximo órgano de decisiones, del que los esbirros de los partidos nos han despojado, que son las Asambleas Generales, llamamos a expulsar a todos los partidos políticos y poner en práctica la Autonomía y la Libre Autodeterminación que como Pueblos Indígenas se nos ha pisoteado por décadas en esta región, el estado y el país.

¡NUESTROS SUEÑOS NO CABEN EN SUS URNAS, TAMPOCO NUESTRAS PESADILLAS Y TAMPOCO NUESTROS MUERTOS!

¡OTR@S MUND@S SON POSIBLES!

