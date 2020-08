Anticarcelaria - Boletín 1

Presentación

Los caminos que la lucha anticarcelaria y antiautoritaria ha presentado para muchxs de nosotrxs nos ha llevado a este encuentro. No somos un colectivo ni pretendemos serlo. Somos personas que con base en la afinidad práctica nos hemos reunido para dar cuerpo a algunos proyectos desde una posición ácrata y apartidista definida, pero también desde la generación de afectos y cuidados.

Hemos decidido utilizar la contrainformación como herramienta de difusión de planteamientos que de alguna manera buscan contribuir a ir destruyendo los muros de las prisiones. Mediante la publicación de noticias y comunicados, así como de textos de reflexión y debate en un boletín quincenal, buscamos ampliar los ecos de la lucha anticarcelaria y por una sociedad sin dominación y explotación. Con la edición de una emisión radial esporádica buscamos poner el acento en algunos puntos que consideramos relevantes en el momento que se realice.

La sociedad carcelaria está en todas partes, combatir la cárcel es combatir día a día desde unx y contra todo. Abrazamos la rabia anárquica en nuestros pasos y la expandimos para nuestrxs compañerxs y hermanxs humanxs y no en prisión.

Fuego a la cárcel

Este trabajo es un esfuerzo por difundir la lucha contra las prisiones en diversos lugares del mundo y abrazar con estos gestos la lucha de nuestrxs compañerxs encarceladxs. Por la destrucción de la sociedad carcelaria

anticarcelaria@riseup.net

The pathways presented to many of us by the antiauthoritarian and anticarceral struggle have led us to this meeting. We are not a collective, nor do we aim to be one. We are people who, based on practical affinity, have come together to give life to different projects from an anarchist and anti-political party position. We also seek to generate affection and care.

We have decided to utilize counter-information as a tool to share approaches that in some way seek to contribute to the destruction of the prison walls. Through the publication of news and communiques, as well as texts of reflection and debate in a bi-monthly bulletin, we seek to broaden the echoes of the anticarceral struggle, for a society without domination and exploitation. With the edition of a sporadic radio broadcast, we seek to emphasize some points that we consider relevant in the moment.

Prison society is everywhere, to combat prison is to daily combat everything. We embrace the anarchic rage in our steps and we expand it to our compas, brother and sisters, inside and outside the penitentiary.

Fire to the prisons!

