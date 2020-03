Nebulosa - 4 de marzo de 2020

Compas, aquí les compartimos la emisión del 4 de marzo de 2020. A través del Sistema de Información de la Resistencia recibimos noticias de la lucha que llevan adelante compas en diferentes latitudes de México y el mundo. Así que están invitadxs a hacernos llegar informaciones sobre la resistencia, denuncia o eventos, ya sean escritas o grabadas a través de los teléfonos 044 55 47 79 17 59 y 044 55 13 16 32 16 (con Telegram, What’s app y mensajes de voz y de texto), también pueden hacernos llegar sus mensajes a nuestras redes sociales en diaspora, facebook y twitter con el identificador kehuelga, y de nuestro correo electrónico kehuelga@kehuelga.net Todas y todos contra el monstruo capital y sus sirvientes

Estas son las noticias de la emisión:

Mujeres zapatistas se unen al paro del 9 de marzo

En un comunicado firmado por 29 comandantas y coordinadoras, las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunciaron que se unirán al paro convocado para el día 9 de marzo. Las zapatistas reiteraron su llamado a manifestarse el próximo 8 de marzo cada quien a su modo, en su lugar y su tiempo. Además, convocaron a las mujeres del Congreso Nacional Indígena (CNI) y de la Sexta nacional e internacional a realizar un paro de mujeres el día 9 sin pedir permiso a ningún hombre. Mencionaron que no necesitan pedirle permiso al mal gobierno o al patrón para sobrevivir. Además, las compañeras comentaron lo siguiente: “que sea no ir a trabajar, no comprar, no movernos, que no nos vean. Porque, lo dicen claro, parece como que las mujeres somos el enemigo principal y el sistema nos quiere liquidar, o sea aniquilar.”

Como parte de las acciones del día 8, las mujeres zapatistas se reunirán en los caracoles llevando una señal de color negro en sus ropas. Para el día 9, se unirán al paro, permanecerán en los caracoles y por la madrugada encenderán miles de luces. Respecto a esta actividad, las compas comentaron lo siguiente: “No sólo para que las mujeres que hagan ese día un día de lucha sepan que las miramos, que las admiramos, que las respetamos y que las saludamos. También para que, con esas luces, las hermanas ausentes, las asesinadas, las desaparecidas, las encarceladas, las migrantes, las violentadas, sepan que acá, en estas montañas en resistencia y rebeldía, hay quienes se preocupan por ellas y por sus familiares, por su dolor y por su rabia.” Puedes leer el comunicado completo en la página de enlacezapatista.ezln.org.mx

Agresión a integrantes del CNI en Chiapas

El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional denunciaron la agresión d integrantes del CNI en el municipio de Chilón, Chiapas. Se trata de 9 adultos y dos niñas pequeñas que fueron golpeados y secuestrados el día 23 de febrero por colocar un letrero alusivo a las Jornadas “Samir somos todas y todos” en la entrada de la comunidad de San Antonio Bulujib. La agresión la realizó la autoridad de esta comunidad ligada a los grupos paramilitares “Chinchulines” y “Orcao” y al partido “Morena”. Las y los compañeros fueron liberados al siguiente día bajo la condición de pagar una multa y dejar de pertenecer al CNI. En caso de no pagar la multa, amenazó la autoridad, serán despojados de sus casas y tierras y permanecerán en la cárcel de la comunidad.

¡Alto a las agresiones a las y los compañeros! ¡Fuera paramilitares de Chiapas!

Se amparan pobladores del Istmo contra el corredor interoceánico

En una asamblea realizada el pasado 26 de febrero en San Juan Guichicovi en el Istmo de Tehuantepec los asistentes anunciaron que interpusieron un amparo contra toda obra relacionada con el corredor interoceánico. Lo anterior debido a que se violó su derecho a ser consultados de manera previa, libre e informada como lo marcan los estándares internacionales. Mencionaron, además, que no permitirán que las obras de este megaproyecto avancen en su territorio.

Noticias sobre el Proyecto Integral Morelos

Desde el sur nos llegan buenas noticias. Luego de varias acciones legales por parte de los y las eejidatarias de Tenextepango, municipio de Villa de Ayala, lograron hacer proceder un amparo, mediante cual se evita la modificación del cause del río Cuautla hacia el Proyecto Integral Morelos (PIM), como quiere autorizar el presidente dictador López Obrador. La resolución fue otorgada el pasado 18 de febrero por el Juez Sexto de Distrito de Morelos, quien decretó que “no se altere, modifique, desvíe y/o cambie el rumbo de las aguas del río Cuautla, con el objeto de que sigan alimentando los canales de riego que pasan por el ejido inconforme, los cuales dotan al mismo de mil ciento cincuenta y ocho litros de agua por segundo”. En una conferencia de prensa realizada el día 25 de febrero de 2020 en la plaza de armas de Cuernavaca, Morelos, los y las compañeras ejidatarias comentaron que “No [están] dispuestos a ceder el agua de los ejidos para la termoeléctrica” e indicaron que “para que el agua del río Cuautla pueda ser llevada a la termoeléctrica, no basta con un trato con cualquier directiva de ASURCO, pasada, presente o futura, sino que tiene que pasar por el consentimiento de todos los ejidos a los cuales pertenece este distrito de riego y eso implica que esté convencido cada ejidatario de cada ejido, pues son sus derechos del agua los que se verían afectados.”

Desde este espacio de noticias enviamos saludamos ese triunfo y los animamos a seguir luchando.

