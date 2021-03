Informe de la Caravana de Solidaridad y Documentación en la comunidad autónoma zapatista Nuevo San Gregorio

Organizaciones, colectivos y redes adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona presentamos este 2º. Informe con la finalidad de difundir y denunciar las agresiones, amenazas y hostigamientos perpetrados por un grupo de invasores que atentan contra la integridad física, emocional y la soberanía alimentaria de lxs bases de apoyo de Nuevo San Gregorio. Dicha comunidad pertenece al Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, "Floreciendo la Semilla Rebelde", Junta de Buen Gobierno "Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad", en la zona de Patria Nueva, territorio recuperado en 1994 por el EZLN.

En el informe destacamos las acciones contrainsurgentes (mecanismos de violencia) desplegadas por el grupo de invasores que están constantemente amenazando y provocando a las familias de la comunidad autónoma zapatista Nuevo San Gregorio. Acciones que vienen, ya sea por concertación u omisión, de la mano de las políticas de los tres niveles del mal gobierno: Federal, Estatal y Municipal.

A lo largo de los meses, lxs participantes en la Caravana hemos constatado las acciones realizadas por parte del grupo invasor. Acciones que han quedado impunes al cobijo del régimen actual. La complicidad de este régimen con los grupos agresores es más que obvia en este y en otros muchos casos donde la resistencia de las comunidades y pueblos significa un freno a las políticas de destrucción y despojo; proyectadas y efectuadas por el gobierno de la autodenominada "Cuarta Transformación" (4T).

Este régimen se ha dedicado a imponer a los pueblos originarios proyectos que van contra la propia Naturaleza y por consiguiente contra la Vida misma, dando así continuidad a las políticas de despojo territorial que datan de tiempo atrás. Durante estos más de dos años de gobierno lopezobradorista hemos presenciado una constante embestida hacia el proyecto autónomo zapatista y de otras resistencias como a lo largo y ancho del territorio nacional.

La falta de intervención o acción concertada de la “Cuarta Transformación” con los distintos grupos de agresores en el territorio zapatista ha provocado, en estas y otras familias bases de apoyo del EZLN, diversos daños que atentan contra su salud física y mental; contra su derecho a la alimentación; además de la destrucción de bienes tanto individuales como colectivos, destrucción de la naturaleza y robo de tierras recuperadas y en posesión legítima del EZLN desde 1994.

Como explicaremos más adelante, cuando el mal gobierno señala que la situación en Nuevo San Gregorio se trata de un conflicto intercomunitario, busca encubrir lo que existe de fondo, que no es otra cosa más que la intensión de frenar la lucha por la autonomía.

A continuación, exponemos algunos datos y un recuento de hechos registrados por la Caravana, con el objetivo de aportar una visión más amplia de lo que ha sucedido en Nuevo San Gregorio desde hace más de un año:

1. Origen de Nuevo San Gregorio.

El poblado Nuevo San Gregorio, perteneciente al Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) Lucio Cabañas, Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, forma parte de las tierras recuperadas en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuenta con una extensión aproximada de 155 hectáreas, incluyendo el casco de la ex hacienda llamada "Casa Grande". En 27 años de resistencia, esta comunidad, al igual que todas las comunidades zapatistas, ha logrado fortalecer los diferentes trabajos que conforman su proceso de autonomía: agroecología, salud, alimentación, educación, justicia, economía. Las bases de apoyo zapatistas han puesto en marcha diferentes trabajos colectivos, como una tienda de abarrotes, así como la producción y venta de artesanías, alfarería, carpintería, ganado, hortalizas, árboles frutales y medicinales. La comunidad cuenta también con una casa de salud y una escuela secundaria autónomas. Es en este territorio donde el grupo llamado "Los 40 invasores”, solapado por los diferentes niveles del mal gobierno, está buscando despojar de tierras a la organización zapatista.

2.- El grupo de "Los 40 Invasores".

Las bases de apoyo relatan que el grupo de "Los 40 invasores" provienen de los ejidos San Gregorio Las Casas, San Andrés Puerto Rico, Ranchería Duraznal y Rancho Alegre. Algunos de sus integrantes tienen cargos ejidales y eclesiales, y son propietarios de tierra en sus ejidos. Entre los líderes se identifica a Nicolás Pérez Pérez, ex regidor del PRD en Huixtán (2008-2010), propietario de 60 hectáreas de terreno en la comunidad Buena Vista, municipio de San Cristóbal; Sebastián Bolom Ara, ex funcionario de Huixtán (2016-2018); Pedro Hernández Gómez, ejidatario en San Gregorio Las Casas; y Javier Gómez Pérez, ejidatario en la Ranchería Duraznal. En este grupo también se encuentran ex policías de Huixtán.

3.- Recuento de provocaciones y hostigamiento.

Hace un año y tres meses que el grupo de "Los 40 invasores” llegó al Poblado Nuevo San Gregorio, y las provocaciones y agresiones han ido en aumento. Entre otras afectaciones, los invasores han impedido a las bases zapatistas sembrar y cosechar sus alimentos; han ejercido de manera constante diversos actos de vigilancia y hostigamiento contra los pobladores, principalmente contra las mujeres; han impedido el acceso a los terrenos y lugares de trabajo mediante cercas de alambre; han destruido hortalizas y cortado mangueras que suministraban agua en diferentes espacios de la comunidad; han provocado enfermedades e incluso la muerte de ganado colectivo e individual de las familias zapatistas.

Las bases de apoyo zapatistas señalan: “Este grupo de invasores no necesita la tierra, si la necesitaran de verdad la trabajarían en colectivo”. Y agregan: “Ellos ni interés tienen en la tierra porque ellos tienen tierra, tienen buenos carros, ganados. O sea, tienen dinero, sólo porque nos trata de chingar, nos trata de acabarnos como la Organización, en general pues”.

Las acciones de este grupo mantienen en alerta permanente a las familias zapatistas. El siguiente es un recuento general de hechos constatados por la Caravana en las visitas realizadas desde noviembre del año pasado a la fecha:

Noviembre/2020: Al igual que en el mes de octubre, los invasores continúan metiendo a su ganado a pastorear en terrenos colectivos de las bases de apoyo zapatistas, poniendo en riesgo árboles frutales, plantas medicinales y cultivos de trigo.

Diciembre/2020: Los invasores, armados con machetes, cuchillos y palos, se posicionan en la "Casa Grande" y realizan reuniones en el lugar, afectando con ello el espacio de la secundaria autónoma que se ubica en esa área; realizan recorridos en los sembradíos colectivos y el tanque de los peces, así como en los lugares donde hay ganado de las familias zapatistas; intentan reventar el alambrado que tiene el ganado colectivo ubicado en Piedra Alta; comienzan a robar frutas, verduras y plantas medicinales que han sido sembrados y cuidados por estudiantes de la secundaria zapatista; realizan vigilancia cerca de las casas de las bases de apoyo zapatistas.

Enero/2021: Los invasores mantienen bajo vigilancia el trabajo de la carpintería colectiva y el centro de la comunidad; comienzan a meter su ganado individual en espacios donde está el ganado colectivo de las base de apoyo; continúan ocupando y haciendo reuniones en la Casa Grande; comienzan a fotografiar vehículos pertenecientes a la Caravana; en el espacio de la escuela secundaria instalan vigilancia y empiezan a chaporrear los árboles frutales; vigilan el trabajo colectivo que realizan los y las zapatistas a un costado de la secundaria autónoma; desconectan el agua que abastece el estanque del ganado colectivo e instalan personas de vigilancia a 50 metros del centro de la comunidad donde están concentradas las bases de apoyo zapatistas.

Febrero/2021: Los invasores se establecen de manera permanente en la "Casa Grande"; instalan guardias en 5 lugares para vigilar, observar con binoculares y tomar fotos a las familias zapatistas y a integrantes de la caravana; inician el arado de la tierra con 2 tractores y comienzan a sembrar maíz; inician el corte de árboles en las tierras invadidas; en la zona donde se ubica la hortaliza zapatista, dividen los terrenos en fracciones de 40.5 metros cada fracción; inician la quema de parcelas donde hay ganado de las bases de apoyo zapatistas; comienzan a mover el ganado de las bases de apoyo fuera de los lugares donde los ubican sus dueños; desconectan mangueras que sirven para regar los diferentes cultivos, así como las tuberías para el estanque de peces; queman la manguera con la que se regaba la hortaliza colectiva.

4.-Incremento de hostilidades.

Las acciones de hostigamiento por parte de “Los 40 Invasores” se han intensificado a partir del día 1 de febrero, poniendo también en riesgo la vida de las bases de apoyo zapatistas. Los siguientes son testimonios y hechos registrados en Nuevo San Gregorio durante las últimas semanas:

“Llevamos casi ocho días aquí, secuestrados en un solo lugar, ahora sí. Las familias que tenemos nuestras casitas, nuestros animales o lo que tenemos cada persona, cada familia, pues ahorita está abandonado” (Testimonio de un integrante de las bases de apoyo zapatistas, 7 de febrero de 2021)

A inicios del mes de febrero, el grupo de “Los 40 invasores”, equipados con machetes, cuchillos, macanas, radios de comunicación, binoculares y celulares montan guardias en varias posiciones: en los diferentes terrenos y espacios de trabajo de la comunidad, en la carretera, en el acceso al manantial y frente al centro de la comunidad. Uno de los invasores, Miguel Bolom Ara, se viste de policía mientras vigila a las familias zapatistas que, para evitar cualquier tipo de enfrentamiento, se han concentrado en el centro del poblado.

“¿Qué estamos haciendo nosotros?", se preguntan las familias zapatistas frente a esta situación. Y agregan: "Estamos en nuestra casa y todavía nos tienen cerrados como si fuéramos sus borrego. Nos vienen a vigilar”.

En este mismo periodo ha aumentado también el hostigamiento hacia las mujeres bases de apoyo zapatistas, ya que ellas han asumido algunas tareas comunitarias que antes hacían junto con sus compañeros, con el objetivo de evitar provocaciones directas de los invasores hacia los hombres de la comunidad. Entre otras cosas, las mujeres zapatistas realizan los cuidados del ganado, así como el encendido y apagado de la bomba que surte de agua al centro del poblado.

La vigilancia y presencia de los invasores en los diferentes espacios de trabajo de la comunidad, han generado una situación de estrés constante entre las mujeres zapatistas. Una de ellas, narra: “En la tarde ayer, había una persona que nos estaba vigilando cuando nosotros estábamos dándole agua al ganado, salió con una resortera, ahí en el fondo, donde está el arroyito. Ese mismo día, otra vez bajaron, no sé dónde está ocultado otro, creo que ahí nomás en esa esquina; cuando nos dimos cuenta, bajó, otra vez, así con su machete, jugueteando su machete, y nosotras pues nos dimos cuenta de eso, pero nosotras, pues, como sabemos que estamos en nuestro derecho, pues solamente vimos que bajó con su machete, ahí que lo haga, dijimos así, porque nosotras, no somos como ellos que vienen a provocar.”

Debido al hostigamiento y al cerco que mantienen los invasores, no se ha podido realizar la siembra de maíz y frijol que las familias zapatistas tenían programada del 1 al 4 de febrero, con lo que se pone en riesgo su alimentación. Al respecto, dice uno de los afectados: “Ya llevamos 1 año y 3 meses viviendo todo esto. Entonces, cuando empezamos a quebrar la tierra, estamos muy contentos porque ahora sí podemos cosechar tan siquiera unos elotitos. No vamos a llenar el granero, pero tan siquiera unos elotitos vamos a probar, es lo que dijimos; pero resulta que, con esto, nos está atrasando el tiempo, otra vez, nos estamos quedando mal”.

Durante el mes de febrero, el “Grupo de los 40 Invasores” ha arado 12 hectáreas y media de las tierras que mantiene invadidas, con 2 tractores alquilados. Se calcula un costo de 23 mil pesos por la renta de los 2 tractores, y 2 mil 300 pesos de gasolina por hectárea arada. Los invasores han realizado mediciones y han marcado parcelas individualizadas en estos mismos terrenos, en donde hasta ahora han sembrado aproximadamente 2 hectáreas de maíz. Es importante reiterar que dentro de esas tierra se encuentran espacios de hortalizas, árboles frutales, plantas medicinales y ganado de la bases de apoyo zapatistas.

Frente a estas acciones en contra del proceso de autonomía que defienden las bases de apoyo zapatistas de Nuevo San Gregorio, es importante entender cómo estos mecanismos de violencia forman parte de una estrategia de Estado que da continuidad a la ya conocida Guerra Integral de Desgaste dirigida contra el movimiento zapatista.

Mecanismos de violencia

En el contexto de Chiapas, México, atravesado por la Pandemia y la operatividad del Plan Nacional de Desarrollo del mal gobierno de MORENA y la “Cuarta Transformación”, el panorama de despliegue y reconfiguración de la actual forma de operar de la Guerra Integral de Desgaste hacia los pueblos zapatistas muestra contundentemente que el objetivo es invadir las tierras recuperadas desde 1994 para acabar con la autonomía zapatista, la cual frena el modelo capitalista neo-extractivista; el saqueo y mercantilización de los bienes comunes y en consecuencia el aniquilamiento de la vida campesina y la devastación de la Madre naturaleza.

En lo que va de 27 años de existencia de la territorialidad zapatista desde 1994, es claro que el EZLN viene respetando y cuidando a la Madre Tierra al generar vida comunitaria desde su Autonomía. Se vive una vida digna desde el ejercicio de los pueblos en resistencia-rebeldía que construyen autosustento con trabajo colectivo para una vida saludable e integral, donde las familias ejercen el derecho a una alimentación y salud equilibrada y equitativa. Los ríos y lagunas no están contaminados, los suelos están sanos, las montañas, los bosques, selvas y ceibas siguen de pie, las mujeres, jóvenes, niños y niñas ensayan arte, cultura, educación. Los pueblos deciden sus formas de autogobernarse.

En el contexto del sexenio de MORENA y Andrés Manuel López Obrador, la Guerra de Contrainsurgencia de la “Cuarta Transformación” en Chiapas, sigue en práctica. Las estrategias de ataque siguen siendo de tipo económico, político, agrario, psicológico y militar-paramilitar.

Sin embargo, ahora no sólo se pretende acabar con el proyecto de vida que plantea el EZLN sino de todos los pueblos que resisten. Ejemplo son los Megaproyectos como el mal llamado Tren Maya y la Super-Carretera Palenque-San Cristóbal-Tuxtla-Pijijiapan, los Programas de exterminio campesino desde Sembrando Vida y la Militarización desde la Guardia Nacional (GN) que están ejecutándose de forma veloz, y sobre todo durante la declaración de la Pandemia (marzo del 2020). Siendo el objetivo proteger el desarrollo de dichos megaproyectos mientras compran conciencias con cuotas de dinero para militarizar todo el estado.

La construcción y ubicación de la Guardia Nacional no está donde hay mayor presencia del narcotráfico y crimen organizado, sino donde hay más organización y movilización indígena en defensa de la tierra y el territorio. Por ejemplo, la construcción del Cuartel General de Chilón en la zona Norte pretende ampliar el perímetro de control de la 39 Zona Militar y se articula con el proyecto de Sembrando vida en la zona Selva de Ocosingo, que está creando una división comunitaria para agilizar la privatización/individualización de las tierras colectivas con la ayuda de los mismos jóvenes de las comunidades que se inscriben al programa “Jóvenes Construyendo Futuro” y paralelamente tienen una relación con la Guardia Nacional.

Otra característica de esta Guerra Integral de Desgaste en contexto de MORENA es la velocidad en la que operan los grupos armados ante la impunidad que les conceden los tres niveles de gobierno. Lo que hace mucho más visible que su objetivo está en acabar con la organización del EZLN a través del despojo de las tierras recuperadas.

Los grupos armados actúan en total impunidad a pesar de los testimonios recogidos en la zona y de las denuncias correspondientes de organizaciones de Derechos Humanos y de la Sociedad civil. El trabajo sucio del gobierno es tarea de dichos grupos. Son las pirañas que tienen permitido amenazar, atacar, robar, asesinar y hostigar a las familias y pueblos zapatistas en medio de un escenario de 100% de impunidad orquestado desde los tres niveles de gobierno. Por ejemplo; en la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio los líderes corruptos son ex-policías, religiosos con cargos, propietarios de más de 40 hectáreas, y son premiados con dicha impunidad para seguir ejecutando actos criminales, acompañados con estrategias de dividir a la comunidad con partidos políticos, repartir programas sociales para facilitar dicha división comunitaria y ofrecer la venta de las tierras recuperadas a otros propietarios ajenos a la comunidad.

En suma; a partir del gobierno de AMLO y su “Cuarta Transformación” el modelo de Contrainsurgencia sigue pero con un corte más cínico, al estar violando derechos humanos, acuerdos, tratados y pactos nacionales e internacionales usando una supuesta legitimidad electoral para hacer el mismo trabajo criminal de los anteriores del PRI, PAN y PRD.

Así, la estrategia está siendo articular varias tácticas que van desde una campaña informativa de desprecio y desprestigio hacia el EZLN íntimamente relacionadas con la presencia de la Guardia Nacional y grupos armados, la ejecución de Megaproyectos y programa de descampesinización como "Sembrando Vida" y el hostigamiento a miembros del CNI. Teniendo como objetivo una avanzada que consiste en despojar de la tierra recuperada a los pueblos zapatistas.

Nuevos Mecanismos de Violencia:

En el Informe presentado el 11 de Noviembre del 2020. Identificamos 7 mecanismo de violencia de la Guerra Integral de Desgaste hacia los pueblos zapatistas de NSG y región Moisés Gandhi:1.-Invadir tierras y destruir la Madre naturaleza; 2.-Cercamiento con alambrados y ambiente de balazos; 3. Violentar el derecho al acceso al agua; 4. Provocar el hambre; 5. Destruir la economía autónoma; 6. Violencia de difamación, calumnia y desinformación; 7. Mecanismos de Violencia hacia los cuerpos-territorios de las Mujeres (https://redajmaq.espora.org/informecaravana2020).

En lo que va de diciembre, enero y febrero identificamos en la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio:

1. La avanzada de los invasores está en el hostigamiento cada vez mayor del cercamiento hacia los espacios vitales de las familias zapatistas. Dispositivo de “apretada de pinzas” para forzar el desplazamiento dentro de las mismas tierras recuperadas. La modalidad de dominio y terror que adquiere el despojo frente a la impunidad de los tres niveles de gobierno hacia los grupos invasores ha llevado a que las familias zapatistas abandonen sus casas y se concentren en un espacio de resguardo seguro; las familias han quedado encapsuladas en tres cuartos de hectárea, ahí siguen resistiendo desde el trabajo colectivo de la carpintería, la clínica, la escuela, tienda, iglesia.

2. El desgaste psicosocial para las mujeres es cada vez mayor. Situación que las coloca en un estado de vulnerabilidad al no poder transitar libremente y estar bajo intimidación permanente por parte de líderes invasores. El existente peligro que viven las mujeres cada vez que van por leña, a darle de beber agua a los animales, a la pequeña parcela por algo que cosechar, a cuidar sus casas y pollos. La crueldad física directa y de violencia psíquica-social está violentando el derecho de las mujeres, niños y niñas a una vida libre de violencia al ejecutar actos lesivos contra su integridad física, mental, social y económica con el objetivo de establecer roles de subordinación y provocar el desgaste total.

3. Como consecuencia vemos la conversión del territorio común a propiedad privada. Invadir, cercar y parcelar la tierra recuperada para generar terror y desánimo una vez que transforman todos los espacio vitales-elementales para la reproducción de la vida comunitaria y autónoma en espacios exclusivos de propiedad privada donde la relación hacia la Madre naturaleza cambia a su uso como mercancía.

4. Nuevos terratenientes líderes. Los catequistas , ex policías y propietarios de tierras ofrecen tierras recuperadas a personas ajenas a la comunidad, ponen a la venta la tierra en paralelo a la continuidad de la difamación, calumnia y desinformación acerca del proyecto de vida y la forma organizativa autónoma de los pueblos zapatistas.

Una vez presentados estos mecanismos de violencia estamos constatando que el diagrama de avanzada de la Guerra de Contrainsurgencia en Chiapas cada vez es más cínico por parte de los tres niveles del mal gobierno que premia con impunidad a quienes ejercen actos criminales.

Así, la estrategia está siendo articular varias tácticas que van desde una campaña informativa de desprecio y desprestigio hacia el EZLN íntimamente relacionadas con la presencia de la Guardia Nacional y grupos armados, la ejecución de Megaproyectos y programa de descampesinización como Sembrando vida y el hostigamiento a miembros del CNI. Teniendo como objetivo una avanzada que consiste en despojar de la tierra recuperada a los pueblos zapatistas.

Conclusiones

Las organizaciones, colectivos e individuos/as que participamos en esta caravana de solidaridad, todas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, damos cuenta de la documentación en la que pudimos recoger testimonios y evidencias de los hechos concretos relacionados en este informe que se derivan en una serie de mecanismos de una violencia estructural que resultan en impactos a la salud física y mental en las niñas, niños, mujeres y hombres de las comunidades afectadas. En este contexto de provocación y agresión prolongada se ha generado una crisis profunda dentro de las familias pertenecientes a la comunidad de Nuevo San Gregorio. No debemos de olvidar que desde el levantamiento armado de 1994 a la fecha, este tipo de situaciones se reactiva durante este gobierno como un patrón de contrainsurgencia enfocado en desfragmentar la resistencia y permanencia de la autonomía zapatista.

El dispositivo de violencia está en provocar de manera permanente angustia, llanto, miedo, dolor, rabia, sentimientos que se vuelven cotidianos. Los actos de agresión y provocación que está generando el grupo de invasores una vez que se van interiorizando en los cuerpos de las mujeres y niñas, niños. De tal manera el grupo de personas que han invadido el territorio recuperando desde 1994 violentan el derecho de las familias de NSG a una vida libre de violencia y ejecutan actos lesivos contra la integridad física, mental, social y económica.

Exponer dichos mecanismos de violencia muestra cómo funciona la maquinaria del crimen, muerte y destrucción contra un proyecto de vida que construye autonomía.

El grupo de personas invasoras imponen un estado de zozobra, tensión y de vulnerabilidad cotidiano y permanente.

El grupo de invasores ejecutan actos de crueldad física directa violencia psíquica-social:

• Cercar y secuestrar a las familias en sus propias casas y tierras.

• Cercar y secuestrar animales, manantiales y ríos.

Este es el despliegue y re-configuración de la actual forma de operar contra la vida y las autonomías.

Es por ello por lo que las agresiones perpetradas el grupo de invasores son una evidente acción de atacar y golpear a la autonomía zapatista y su estructura organizativa. Su actuar se basa en crear un clima permanente de tensión y provocación. Ante toda esta situación de agresiones las familias zapatistas de NSG no han caído en provocaciones y siguen en su empeño de defender la vida. La defensa de la vida no sólo se limita a la propia, sino que se amplía pues como nos han repetido en múltiples ocasiones, como defensores de la Madre Tierra que son, "No somos dueñxs de la tierra, somos guardianes". Es la dignidad sembrada y alimentada en 26 años de organización lo que posibilita que frente al dolor-coraje haya más ideas para cuidar la esperanza desde la resistencia y las autonomías de los pueblos. Sus proyectos de vida dicho por ellxs mismos se reflejan en el trabajo colectivo de trigo, artesanías de mujeres, tienda colectiva, carpintería, espacio de alfarería, etc.

Debemos aclarar una vez más que las tierras recuperadas son tierras del EZLN, de la organización que tienen a casi 27 años de lucha y resistencia una mirada de larga duración en la construcción de un mundo diferente donde se construyan muchos mundos, donde el proceso organizativo a través de la autonomía desde la comunidad y la colectividad es una de la formas de construcción de la vida, de respeto a la Madre Tierra, es decir de un lugar de resistencia donde se construye humanidad para la humanidad. Sabemos que esto se ha repetido en el informe anterior, reiteramos estás palabras con la idea clara que la situación en la cual están pasando las familias zapatistas de NSG no ha cambiado al contrario ha empeorado, seguimos en esa misma línea pues la amenaza continúa. En ese mismo sentido no dejaremos de denunciar la implicación de los tres niveles de mal gobierno en todo lo anteriormente descrito, las políticas de destrucción y de despojo que no han cesado nunca pese a la anunciada transformación o cambio que decía representar este gobierno.

“Como compañeros y compañeras vamos a resistir aunque nos pase mil cosas feas, pero la esperanza llegará, seguiremos adelante tejiendo vida para el mañana que todos esperamos, la resistencia y rebeldía en nuestros corazones la llevaremos siempre, porque nosotras y nosotros somos guardianes de la Madre Tierra, no somos dueños, porque la tierra no es de nosotros es de todos que luchamos por una vida. Nacimos en ella, vivimos en ella, la vamos a cuidar y la vamos a proteger y si es necesario moriremos por ella”. (Palabras de los compañerxs zapatistas de NSG)

La Caravana de solidaridad y documentación estuvo monitoreada y acompañada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casa, quienes han verificado y documentado la situación de despojo territorial y de violaciones a los derechos humanos en marcados en los Acuerdos de San Andrés y demás instrumentos jurídicos que están contenido la legislación nacional e internacional.

Este informe es parte de una campaña de difusión y solidaridad que estamos realizando y en la que solicitamos su colaboración para que desde sus espacios lo circulen y lleven a cabo acciones en pro de las comunidades zapatistas.

Invitamos a todxs a estar atentos de la situación de la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio y en general de lo que ocurra en territorio zapatista. Les seguiremos manteniendo informadxs de lo que acontezca. No dejaremos de denunciar estos hechos y la complicidad que tienen los tres niveles de mal gobierno, tampoco dejaremos de acompañar a nuestrxs compañerxs zapatistas

Nuestrxs compañerxs zapatistas no están solxs y seguiremos caminando junto con ellxs.

Atentamente:

Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH).

Colectivo Anarcista El Pueblo (Grecia)

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI).

Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C.

Enlace Civil, A.C.

Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR).

Grupo de trabajo No Estamxs Todxs.

Lumaltik Herriak.

Médicos del Mundo, Suiza-México.

Memoria Viva.

Promedios de Comunicación Comunitaria A.C.

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq.

Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC).

BIZILUR.

TxiapasEKIN Plataforma.

Y otros Colectivos, organizaciones y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona