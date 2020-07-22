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Comunicado de la Asamblea de San Mateo del Mar
Miércoles 22 de julio de 2020
COMUNICADO DEL MUNICIPIO Y PUEBLO DE SAN MATEO DEL MAR.
San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, a 22 de junio 2020
A LA CIUDADANÍA IKOOTS
AL GOBIERNO FEDERAL
AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
A LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS DE OAXACA
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
P R E S E N T E
MEDIANTE EL PRESENTE COMUNICADO Y ANTE EL ANTECEDENTE DE VIOLENCIA Y VIOLACIÓN A NUESTROS DERECHOS, COMO REPRESENTANTES Y AUTORIDADES TRADICIONALES, MANIFESTAMOS: AGENCIAS MUNICIPALES DE HUAZANTLÁN DEL RIO CON SUS COLONIAS VILLA HERMOSA Y SAN MARTIN, COL. JUÁREZ, AGENCIA DE POLICÍA DE LA COL. CUAUHTEMOC, AGENCIA DE POLICÍA COL. COSTA RICA Y COL. SAN PABLO, EL PACÍFICO, BARRIO ESPINAL, BARRIO DEPORTIVO, PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA SECCIÓN – CABECERA MUNICIPAL SAN MATEO DEL MAR:
DESDE EL DÍA 2 Y 3 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SE AGRAVÓ LA SITUACIÓN QUE, DESDE HACE DIEZ AÑOS VIVIMOS EN NUESTRO TERRITORIO, DEBIDO A LOS HECHOS DE VIOLENCIA EJERCIDOS CONTRA NUESTRO PUEBLO. POR LO QUE, SE DECIDIÓ CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL DE CIUDADANOS, DURANTE TRES DÍAS SE NOTIFICÓ EN TODAS LAS COMUNIDADES, AGENCIAS Y BARRIOS, MEDIANTE PERIFONEO Y RADIO COMUNITARIA.
POR LO QUE, EL DÍA DE AYER DOMINGO 21 DE JUNIO DE 2020, EN UN AMBIENTE PACÍFICO, EL PUEBLO, DESDE TODAS LAS COMUNIDADES QUE CONFORMAN PARTE DEL MUNICIPIO, UNA VEZ CONCENTRADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR, NOS TRASLADAMOS EN 20 CAMIONETAS PASAJERAS A LA AGENCIA MUNICIPAL DE HUAZANTLÁN DEL RÍO, PARA LLEVAR A CABO LA ASAMBLEA PROGRAMADA, ASÍ COMO PARA REALIZAR UN ACTO CEREMONIAL EN MEMORIA DEL AGENTE MUNICIPAL ASESINADO EN MANOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL,DIRIGIDOS POR BERNARDINO PONCE HINOJOSA Y SU ASESOR JORGE LEONCIO ARROYO RODRÍGUEZ.
AL LLEGAR AL CRUCERO DE REFORMA DONDE SUPUESTAMENTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL BERNARDINO PONCE HINOJOSA, TENÍA IMPLEMENTADO UN CERCO SANITARIO DESDE HACE DOS DÍAS, NOS ENCONTRAMOS QUE LA CARRETERA ESTABA BLOQUEADA CON LLANTAS EN LLAMAS, CUANDO INTENTAMOS DESALOJAR EL PASO DE LA CARRETERA, COMENZARON LOS DISPAROS CON ARMAS DE FUEGO, RESULTANDO LESIONADOS SEIS CIUDADANOS, POR LO QUE DECIDIMOS REGRESAR A LA CABECERA PARA DAR ATENCIÓN A LOS HERIDOS.
ANTE TAL ACTO EXPRESO DE VIOLENCIA, DE INMEDIATO SOLICITAMOS ATENCIÓN MÉDICA Y SEGURIDAD. POR LO QUE, APROXIMADAMENTE A LAS 4:30 PM DE LA TARDE, LLEGÓ LA GUARDIA NACIONAL Y UNA AMBULANCIA A LA CABECERA MUNICIPAL. UNA VEZ QUE SE PROCEDE A TRASLADAR A LOS HERIDOS AL HOSPITAL PARA SU ATENCIÓN, SE SOLICITA AL CUERPO DE SEGURIDAD DE LA GUARDIA NACIONAL Y A LA POLICÍA ESTATAL QUE PERMANEZCAN EN EL TERRITORIO DONDE SE ENCONTRABA LA CIUDADANÍA EN ASAMBLEA.
DEBIDO A QUE EL GOBIERNO ESTATAL HA HECHO CASO OMISO A LA SOLICITUD QUE, DESDE EL 3 DE MAYO FUE HECHA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE NUESTRO PUEBLO, REALIZADA POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS EN MESA DE TRABAJO, EL PUEBLO EXIGE A LA GUARDIA NACIONAL QUE PERMANEZCAN EN LA COMUNIDAD PARA RESGUARDAR AL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES.
EN ESE MOMENTO, LA ASAMBLEA DECIDE TRASLADARSE A HUAZANTLÁN DEL RÍO, RESGUARDADOS POR LA GUARDIA NACIONAL, PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN PROGRAMADA, SIN EMBARGO, PERSONAS QUE TENÍAN TOMADA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE HUAZANTLÁN COMENZARON A EJECUTAR DISPAROS Y GENERAR VIOLENCIA, POR LO QUE, EN EL MOMENTO Y CON LA PRESENCIA DE LA GUARDIA NACIONAL Y LA POLICIA MUNICIPAL SE GENERA UN ENFRENTAMIENTO CON EL GRUPO ARMADO DONDE HUBO DECENAS DE HERIDOS Y PERSONAS QUE PERDIERON LA VIDA
DENUNCIAMOS QUE, PESE A TAL ESCENARIO, EL CUERPO DE SEGURIDAD, LEJOS DE MANTENER EL ORDEN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, CON GOLPES, GAS LACRIMÓGENO Y DETONACIONES DE ARMAS, SE ABRIERON PASO ENTRE LA GENTE QUE LES PEDÍA AYUDA, ABANDONARON A LAS PERSONAS QUE SE HABÍAN COMPROMETIDO A ESCOLTAR. SALIERON DEL TERRITORIO MUNICIPAL, DEJANDO EN LA INCERTIDUMBRE AL PUEBLO Y EN MEDIO DE LA VIOLENCIA QUE PROTAGONIZÓ EL GRUPO ARMADO.
POR TAL HECHO, EXIGIMOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y A LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES: QUE SE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA DEL PUEBLO IKOOTS, HOMBRES, MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS Y ANCIANOS, PORQUE TODOS CORREMOS RIESGO EN NUESTRA VIDAS Y NUESTRO PATRIMONIO ANTE ESTOS HECHOS VIOLENTOS.
A LOS ORGANISMOS Y TRIBUNALES ELECTORALES, AL GOBIERNO DEL ESTADO, EXIGIMOS QUE CUMPLAN CON EL OBJETIVO PARA EL CUAL HAN SIDO CREADO: EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, LA IMPARCIALIDAD DE LA JUSTICIA, EL RESPETO A LOS PUEBLOS QUE. DESDE HACE MÁS DE 500 AÑOS HEMOS PREVALECIDO EJERCIENDO NUESTROS DERECHOS POR LA VÍA PACÍFICA.
RESPONSABILIZAMOS DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA QUE HAN COSTADO LA VIDA A GENTE DE NUESTRA COMUNIDAD, AL GRUPO ARMADO QUE DIRECCIONA EL SEÑOR BERNARDINO PONCE HINOJOSA, EXIGIMOS QUE SEA ANULADA SU REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO FUE UN PROCESO ELECTORAL RESPALDADO POR LA ASAMBLEA DEL PUEBLO.
EXIGIMOS QUE YA NO SE ENTROMETAN EN NUESTRA VIDA INTERNA. QUE EL CONSTRUCTOR Y DELINCUENTE JORGE LEONCIO ARROYO RODRIGUEZ CESE SUS ACCIONES DE VIOLENCIA Y SE RETIRE DE NUESTRO MUNICIPIO, HA DAÑADO Y GOLPEADO A NUESTRA GENTE, DURANTE AÑOS HA ROBADO EL RECURSO MUNICIPAL, PROTEGIDO POR LAS AUTORIDADES ESTATALES.
DESMENTIMOS LOS SEÑALAMIENTOS Y LAS ACUSACIONES QUE BERNARDINO PONCE HINOJOSA HACE HACIA CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD, CUYA INTENCIÓN ES CONFUNDIR AL PUEBLO Y A LAS INSTITUCIONES CON SEÑALAMIENTOS FALSOS QUE PRETENDEN DESVIRTUAR LA REALIDAD DEL ATAQUE QUE ELLOS MISMOS REALIZAN HACIA LA GENTE.
SEÑALAMOS COMO ÚNICOS RESPONSABLES DE ESTA OLA DE VIOLENCIA, ACTOS CRIMINALES Y ASESINATOS A BERNARDINO PONCE HINOJOSA Y A JORGE LEONCIO ARROYO RODRÍGUEZ, QUIENES ARROPADOS POR LAS INSTITUCIONES ESTATALES E INFLUENCIAS POLÍTICAS CON SALOMÓN JARA, SE PERMITE DAÑAR A NUESTRAS COMUNIDADES.
MANIFESTAMOS QUE ESTE CONSTRUCTOR JORGE LEONCIO ARROYO RODRIGUEZ HA DAÑADO A NUESTRO MUNICIPIO CON EL MISMO MODO IMPONIENDO AUTORIDADES PARA PODER DESFALCAR Y ROBAR LOS RECURSOS MUNICIPALES VALIENDOSE DE ACTOS DE VIOLENCIA Y MUERTE, COMO LO HIZO CON EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA, HUAJUAPAN DE LEON EN DONDE LAS AUTORIDADES TAMBIEN DENUNCIARON IRREGULARIDADES, ASÍ MISMO, EL CASO RECIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL.
ANTE ESTA REALIDAD QUE AQUEJA A NUESTRO PUEBLO, MANIFESTAMOS QUE SOMOS UN PUEBLO DE PESCADORES, DE MÚSICA Y DE DANZAS TRADICIONAL, DE CULTURA, UN PUEBLO DE MUJERES Y DE HOMBRES QUE DEFIENDEN LA VIDA. EXIGIMIOS JUSTICIA, QUE LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES CUMPLAN CON SU TRABAJO CON IMPARCIALIDAD, Y QUE NOS RESPETEN COMO PUEBLO Y LAS DECISIONES QUE SE TOMEN DESDE LA ASAMBLEA.
FINALMENTE, NOS DESLINDAMOS DE TODOS LOS ACTOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EL DÍA DE AYER EN NUESTRO TERRITORIO IKOOTS, EL ATAQUE ARMADO CONTRA LA CIUDADANÍA Y LAS MUERTES QUE ESTE GRUPO ARMADO HA PROVOCADO. COMO AUTORIDADES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES ELEGIDOS EN ASAMBLEAS COMUNITARIAS, SOMOS VOZ DE NUESTROS PUEBLOS Y NO REPRESENTAMOS INTERESES EXTERNOS A NUESTRA COMUNIDAD.
PEDIMOS QUE SE RESPETE NUESTROS DERECHO COMO PUEBLO, QUE NOS RESPETEN COMO ASAMBLEA Y QUE RESPETEN NUESTROS MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN PROPIA. EXIGIMOS JUSTICIA Y LA GARANTÍA DE LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN IKOOTS.
ATENTAMENTE
ASAMBLEA DE SAN MATEO DEL MAR
AUTORIDADES DE LAS AGENCIAS COMUNITARIAS