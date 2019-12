Foro en Defensa de la Madre Tierra

Los días 21 y 22 de diciembre de 2019 se llevó a cabo el Foro en Defensa del Territorio y la Madre Tierra en el Caracol Jacinto Canek en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Allí se compartieron las luchas que se llevan a cabo en distintos pueblos y comunidades a lo largo del país y en algunas partes del mundo.

El día 21 de diciembre inauguró el foro la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a lo largo de dos días compartieron su palabra distintas comunidades, especialmente integrantes del Congreso Nacional Indígena. Ellas y ellos denunciaron la imposición de distintos proyectos de despojo como son: gasoductos, autopistas, trenes, corredores industriales, parques eólicos, hidroeléctricas, termoeléctricas, proyectos de fractura hidráulica, minas, centros urbanos, pozos petroleros y aeropuertos. Se denunciaron asesinatos, desapariciones, amenazas, encarcelamientos, ataques a las comunidades y manipulación a las consultas sobre el llamado Tren Maya y el Corredor Transístmico.

También participaron comunidades que defiendan la Madre Tierra en las ciudades como son las y los compas de Monterrey, Pedregales de Coyoacán y Mexicali quienes luchan contra las inmobiliarias, los desplazamientos y en defensa del agua.

El día 21 de diciembre destacó la palabra de los compas del CECOP de Guerrero quienes hablaron de su experiencia en contra de la presa La Parota, recordaron la necesidad de tomar posesión del territorio como eje central de las luchas.

También destacaron las participaciones de las y los compas de la Península de Yucatán quienes denunciaron la imposición del Tren Maya y de proyectos eólicos y fotovoltaicos. Recordaron emotivamente las siguientes palabras de Jacinto Canek: “Los hombres blancos no saben de la tierra ni del mar ni del viento de estos lugares. Ellos gozan, sin embargo, de todo lo que produce la tierra, el mar y el viento de estos lugares. Ahora nos toca entender cómo y en qué tiempo debemos de librarnos de este mal”

Aquí puedes escuchar las voces del día 21 de diciembre:

Para el día 22 destacó la palabra del EZLN quien habló de la autonomía, las mujeres, las y los jóvenes, la resistencia, los trabajos colectivos y la lucha con las y los hermanos no zapatistas. Resaltó el tema de la relación con quienes no son zapatistas, no en un afán de confrontación, sino para hablarles de la situación del país y de la necesidad de organizarse. Las y los zapatistas hicieron un llamado a pensar este aspecto importante de la lucha: cómo relacionarse con quienes no están organizados como nosotrxs. Resaltó también la participación del Sub Comandante Moisés quien habló de las dificultades que han tenido para llevar adelante la autonomía y de la necesidad de acelerar la lucha y la organización.

También destacó la palabra de las compañeras del Istmo de Tehuantepec quienes hablaron de la importancia de que las mujeres tomen la batuta de las luchas sociales.

El acuerdo general del foro fue unificar las distintas luchas generando puentes, espacios y acciones conjuntas. Para ello se convocó a las Jornadas de Defensa del Territorio y La Madre Tierra “Samir somos todas y todos” a realizarse los días 20, 21 y 22 de febrero de 2020 con acciones dislocadas. Estas jornadas culminarán el día 22 de febrero con una asamblea general en Amilcingo, Morelos, que será continuación del actual foro.

Aquí puedes escuchar las participaciones del día 22 de diciembre:

Algunas noticias alegraron a las y los asistentes al foro. Por una parte, la inauguración del Caracol Jacinto Canek por parte del EZLN, pero también otras noticias como la recuperación de tierras por parte de la comunidad de Azqueltán, Jalisco, además de los saludos de los pueblos de Cauca, los Mapuche y las mujeres kurdas. En general ,fue una reunión no sólo para compartir los dolores de los distintos pueblos, sino para compartir la rabia, la fuerza, la experiencia de organización y la alegría de las distintas luchas.

Imágenes: Congreso Nacional Indígena.