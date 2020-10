Nebulosa - 21 de octubre de 2020

Compartimos Nebulosa, en su emisión del 21 de octubre de 2020. A través del Sistema de Información de la Resistencia recibimos noticias de la lucha que llevan adelante compas en diferentes latitudes de México y el mundo. Así que están invitadxs a hacernos llegar informaciones sobre la resistencia, denuncia o eventos, ya sean escritas o grabadas a través de los teléfonos 044 55 47 79 17 59 y 044 55 13 16 32 16 (con Telegram, What’s app y mensajes de voz y de texto), también pueden hacernos llegar sus mensajes a nuestras redes sociales en diaspora, facebook y twitter con el identificador kehuelga, y de nuestro correo electrónico kehuelga@kehuelga.net Todas y todos contra el monstruo capital y sus sirvientes. Ya saben que estamos en los teléfonos 044 55 47 79 17 59 y 044 55 13 16 32 16 (con Telegram, What’s app y mensajes de voz y de texto)

Estas son las notas de la emisión:

Ayotzinapa: 6 años del crimen de estado

528 años de resistencia y rebeldía

Toma del INPI por parte de la comunidad otomí

Noticias sobre la defensa del territorio y la Madre Tierra

Nuevos comunicados zapatistas

Voces y acciones contra el patriarcado

Noticias del magisterio democrático

Atenco: otros mundos son posibles

Contra los asesinatos de ciclistas

Por la libertad de Julian Assange

El 26 de septiembre de 2020 se realizó una movilización nacional en Ciudad Monstruo para recordar que a 6 años de la desaparición de nuestros 43 compañeros de la Normal de Ayotzinapa, el asesinato de 6 personas y afectaciones a varias decenas más, los responsables sigues libres e impunes.

Miles de personas recorrieron el trayecto que va del Ángel de la Independencia al Zócalo. Además de las consignas exigiendo verdad y justicia, aparición con vida de nuestros compas ausentes, se escuchó la digna voz de las madres y padres de los 43. Escuchemos a Vidulfo Rosales, abogado de las familias:

audio-vidulfo

Enseguida escuchemos a la Señora Hilda Leguideño, madre del normalista Jorge Antonio Tizapa Leguideño:

audio-hilda

La mañana del mismo 26 de septiembre, familiares de los ausentes de Ayotzinapa, acompañados por sus abogados y organizaciones solidarias tuvieron un largo encuentro con el presidente López Obrador y diversos funcionarios federales, quienes presentaron los avances de la investigación sobre el crimen de estado cometido en Iguala en 2014. Cierto, hay avances pero no son sustanciales y su principal limitante es que están buscando asesinados y no personas vivas. De esa reunión compartimos un fragmento de lo que expresó la señora María Martínez Zeferino, madre del normalista Miguel Ángel Hernández Martínez:

audio-maria

En México y en muchas partes del mundo se realizaron diversas movilizaciones, virtuales y callejeras para recordar que habemos muchas personas que no olvidamos:

¡Fue el estado! ¡Verdad y justicia para Ayotzinapa!

Con las familias seguimos exigiendo ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!

528 años de resistencia y rebeldía

El 12 de octubre de 2020 se cumplieron 528 años de resistencia indígena. Los pueblos que integran el Congreso Nacional Indígena (CNI) convocaron a una jornada en defensa de la Madre Tierra y en contra de la guerra contra los pueblos zapatistas y otras comunidades originarias del país. En la convocatoria resaltan la continuidad histórica de la violencia y los atropellos de los poderosos a lo largo de más de 500 años. Sobre la situación actual mencionan lo siguiente: “2020 ha sido un año muy difícil para nuestros pueblos, ya que junto a la pandemia que nos ha traído enfermedad y sufrimiento, también a lo largo y ancho del país se han intensificado los intentos para arrebatarnos territorios y reprimir a hombres y mujeres dignos que defendemos el derecho de la gente y de la Madre Tierra […] Este gobierno ha venido utilizando los programas ‘de desarrollo social’ para dividir a nuestros pueblos, ha enviado a la guardia nacional para intimidar y reprimir a los opositores, se ha aliado con bandas paramilitares y grupos del crimen organizado para someternos a través del miedo y organiza falsas consultas para legitimar los despojos.”

Como parte de estas actividades el Concejo Indígena y Popular de Guerrero denunció la falta de justicia ante el asesinato de 18 de sus integrantes por parte del crimen organizado. Mencionó que entre los compañeros asesinados se encontraban los concejales del CNI José Lucio Bartolo y Modesto Verales. Anunciaron el nombramiento de cinco nuevos concejales y concejalas, así como el relanzamiento de Radio Zapata.

En Veracruz, la Articulación de la Sierra de Santa Martha realizó una manifestación en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en la ciudad de Coatzacoalcos. Se pronunció en contra de la construcción de dos subestaciones eléctricas que se llevan a cabo sin consulta previa a las comunidades. Los pueblos que conforman esta organización vinculan estas construcciones al Corredor Interoceánico. Debido a ello anuncian que no permitirán en sus territorios la explotación minera, la generación de electricidad empresarial, la instalación de parques industriales ni el despojo del agua y la energía eléctrica para esos fines.

En lo que toca al estado de Oaxaca 16 comunidades mixtecas decidieron conformar la Asamblea de Comunidades y Pueblos Indígenas de Oaxaca (Acopio). Buscan con que se respete su autonomía, ser tratados como sujetos de derecho y administrar directamente sus obras comunitarias.

Por su parte, en el estado de Jalisco se realizó el Encuentro de pueblos, comunidades y organizaciones del occidente de México. Se buscó fortalecer la organización frente a los megaproyectos que se buscan instalar en la zona como son cuatro termoeléctricas, un gasoducto, tres plantas geotérmicas y una planta hidroeléctrica

Para revisar a detalle las actividades realizadas visita la página del Congreso Nacional Indígena

Toma del INPI por parte de la comunidad otomí

El día 12 de octubre una de las acciones más fuertes que se realizaron para recordar los 528 años de resistencia indígena fue la toma indefinida de las oficinas centrales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) por parte del pueblo otomí residente en la Ciudad Monstruo. En el actual gobierno el INPI ha dado continuidad a la política indigenista iniciada por el Partido Revolucionario Institucional a mediados del siglo XX, poniéndose al servicio de las empresas transnacionales y favoreciendo el despojo. Un ejemplo de ello ha sido la organización por parte de esta institución de las consultas para la realización de los megaproyectos, dividiendo asambleas, reconociendo autoridades espurias y comprando voluntades por medio de los programas de gobierno.

Las compañeras y compañeros otomíes convocaron a una mesa de diálogo al titular del INPI y a la jefa de gobierno de la Ciudad Monstruo, además llamaron a los distintos pueblos y organizaciones a hacer de la toma un espacio de encuentro y organización. Compartimos las palabras que dieron al realizar la toma del instituto [palabras-comunidad-otomi][buscar en home-tlacahuilli-nebulosa]

Para el día 17 de octubre los pueblos que conforman el Congreso Nacional Indígena respondieron al llamado de la comunidad otomí e hicieron un encuentro desde la toma del INPI. En el lugar hablaron distintas compañeras y compañeros que mantienen una lucha constante en sus comunidades. Compartimos las palabras de Marichuy en este encuentro: [palabras-marichuy]

Para obtener más información visita la página de internet y las redes sociales de Regeneración Radio

Noticias sobre la defensa del territorio y la Madre Tierra

Según ya estamos en otro país. De acuerdo con el gobierno, primero los pobres. Pero si salimos del planeta de la intoxicación mediática gubernamental, vemos que en México son primero los ricos y sus grandes corporaciones. A casi dos años de 4T los ataques contra comunidades, pueblos y territorios no cesan. Acá les compartimos algunos botones de muestra:

1ro de octubre: desde la comunidad de Bellavista de Texcoco, Estado de México se reporta una acción de las y los pobladores que bloquearon calles de esa población para impedir que sigan pasando los camiones materialistas que van y vienen de Santa Lucía, donde se pretende construir el nuevo aeropuerto. Estos vehículos transportan material pétreo de las minas de Tequexquinahuac, destruyendo el pavimento, contaminando con polvo y exceso de ruido las poblaciones por donde pasan.

5 de octubre: en otra afectación provocada por las obras del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, pobladores de los municipios de Apaxco, Tequixquiac, Zumpango, Hueypoxtla y Tecámac, rechazaron que la mega-obra y posteriormente el propio aeropuerto sea dotado de agua a partir del acuífero Valle del Mezquital. La Secretaría de la defensa ya designó a la empresa Servicios de Ingeniería e Investigación del Medio Ambiente para que realice el estudio de factibilidad, pero los pobladores de la región denuncian que los recursos hidráulicos no son suficientes para abastecer a las comunidades y al aeropuerto. Cabe decir que Sedena ya tuvo que cambiar su plan original de usar los recursos del acuífero Cuautitlán-Pachuca que está sobrexplotado.

https://www.jornada.com.mx/2020/10/06/politica/012n3pol

10 de octubre: una semana y otra también, vecinos de los Pedregales de Coyoacán realizan movilizaciones frente a la delegación para exigir que se regularice el abasto de agua, pero solo han obtenido promesas por parte de los funcionarios delegacionales. La exigencia principal fue la presencia del delegado Manuel Negrete a quien no se le ve desde el inicio de la pandemia. Aunque se habla de refaccionar pozos y enviar pipas, lo que ha sucedido es que los políticos del PRD restringen el escaso reparto a simpatizantes de ese partido.

15 de octubre: una delegación de pobladores de Unión Hidalgo, Oaxaca, acudieron a París, Francia para demandar a la empresa eólica Electricité de France por las afectaciones que ha provocado en México. Esta demanda está fundada en una “Ley de vigilancia” francesa que obliga a las empresas a respetar normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. En 2018, Peña Nieto autorizó la construcción del parque eólico Gunna Sicarú y la resistencia de las comunidades logró que la Comisión Reguladora de Energía pidiera la realización de una consulta indígena para autorizar el proyecto, sin embargo, con el pretexto de la pandemia, la consulta no se ha realizado. Las y los compas de Unión Hidalgo esperan que la justicia francesa haga presión sobre EDF para que se cancele el proyecto.

https://www.jornada.com.mx/2020/10/16/estados/025n2est

15 de octubre: en el marco del Día Mundial de la Alimentación, la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, Greenpeace y el Grupo de Estudios Ambientales publicaron un documento para exigir al presidente que emita un decreto prohibiendo el uso de transgénicos y glifosato en México. En el comunicado titulado Urge concretar prohibición de transgénicos y glifosato, podemos leer: “Estas medidas son necesarias para avanzar hacia una producción ecológica, que preserve la biodiversidad y la agrobiodiversidad mexicana, para darnos la oportunidad de gozar de un medio ambiente sano y un sistema agroalimentario y nutricional que sea verde y justo, que permita a las mexicanas y los mexicanos gozar de autosuficiencia y soberanía alimentaria y tener una alimentación saludable, local, natural, libre de transgénicos y agrotóxicos”.

https://storage.googleapis.com/planet4-mexico-stateless/2020/10/28a8081b-carta-ma.-luisa-albores_decreto-.pdf

15 de octubre: habitantes de las comunidades San Jerónimo Acazulco y Santa María Asunción Tepexoyuca, Estado de México, durante 5 horas bloquearon de manera intermitente la carretera México-Toluca con dirección a Ciudad Monstruo, para exigir que se les indemnice por terrenos de su propiedad utilizados para la construcción del Tren Interurbano México-Toluca. El gobierno afirma que ya pagó por los terrenos y derechos de vía usados pero los pobladores aseguran que esos pagos no fueron para los legítimos dueños de los predios afectados. Al mejor estilo de los gobiernos neoliberales, se sabe que el costo original de la obra, 39 mil millones de pesos, casi se duplicó, para alcanzar 60 mil millones. Se espera que la obra iniciada en 2014 comience a operar en 2022…

https://www.jornada.com.mx/2020/10/16/estados/025n1est

16 de octubre: La empresa minera Natividad y Anexos fue denunciada por las afectaciones que provoca en el municipio de Capulálpam de Méndez: contaminación de los afluentes con desechos de plomo y arsénico, la desaparición de 13 acuíferos debido a las obras mineras, el derrumbe de tres presas de jales con desechos tóxicos que contaminaron el río de Capulálpam, así como la polución del río Grande que cruza la Sierra Juárez. La comunidad ha ganado recursos judiciales contra las empresas Continnum Resources y Natividad y Anexos, pero las autoridades estatales y federales no hacen nada para detener la minería en esa región de Oaxaca.

https://www.jornada.com.mx/2020/10/17/estados/024n2est

El 18 de octubre se realizaron asambleas de comisariados ejidales en Moyotepec y Tenextepango, Morelos, para discutir qué hacer con los amparos que esas comunidades han interpuesto contra el Proyecto Integral Morelos. Ante las declaraciones del presidente López Obrador afirmando que la termoeléctrica de Huexca estará operando en diciembre de 2020, las y los ejidatarios decidieron dos acciones: refrendar sus amparos y reforzar el plantón de San Pedro Apatlaco que impide la conexión del último tramo del acueducto que pretende llevar el agua del río Cuautla a la termoeléctrica. Estas determinaciones deben sellar la suerte de la termoeléctrica, por lo menos por este año.

https://www.jornada.com.mx/2020/10/19/politica/014n1pol

Nuevos comunicados zapatistas

El 5 de octubre de 2020, después de más de medio año de declararse en alerta roja por la emergencia del coronavirus, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional publicó el comunicado “Una montaña en altamar”. Allí dan cuenta de las medidas sanitarias que han seguido en estos meses, bajo la guía de científicos y científicas solidarios: uso de cubre bocas, distancia entre personas, cierre de contactos personales directos con zonas urbanas, cuarentena de 15 días para quien pudo haber estado en contacto con contagiados, lavado de manos y rostro con agua y jabón. Mencionan el lamentable fallecimiento de 12 compañeras y compañeros por sospechas de coronavirus. Anuncian, además, el mejoramiento de las medidas de prevención, con el apoyo de científicos y Organizaciones No Gubernamentales, para evitar un posible rebrote de la pandemia. En sus propias palabras: “Por ahora decimos, con la vida latiendo en nuestros cuerpos, que, según nuestra valoración (en la que probablemente podemos estar equivocados), el enfrentar la amenaza como comunidad, no como un asunto individual, y dirigir nuestro esfuerzo principal a la prevención, nos permite decir, como pueblos zapatistas: aquí estamos, resistimos, vivimos, luchamos.”

En el comunicado advierten del renacimiento de nacionalismos fascistas, enemigos del pensamiento crítico y arropados por fanatismos y pseudociencias. Mencionan también el incremento mundial de feminicidios que parecen ir de la mano del “desarrollo” y el “progreso”. Bajo ese análisis anuncian una nueva iniciativa en la que diversas delegaciones zapatistas, conformadas mayoritariamente por mujeres, saldrán al continente europeo en abril de 2021. Recorrerán la Europa de abajo y a la izquierda, hablarán con el pueblo español, no para amenazar, o insultar, pero tampoco para demandar que pida perdón. El recorrido no será sólo en España, sino que seguirá por Europa y otras partes del planeta.

Para leer los nuevos comunicados visita la página de Enlace Zapatista

Voces y acciones contra el patriarcado

Como la violencia machista no se detiene, las acciones en contra de esa lacra se multiplican. En esta emisión les compartimos algunos ejemplos:

11 de octubre: durante toda la jornada se ocuparon las instalaciones de la vocacional número 4, ubicada en Avenida Constituyentes, en exigencia de que las autoridades del plantel pongan fin a la violencia de género, entre ellas, una denuncia por violación. Una pinta resume el sentido de la acción: “El IPN encubre violadores. No estás sola Las morras resistimos”.

12 de octubre: por la tarde, diversas colectivas feministas instalaron un megatendedero de denuncias frente a la sede la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que mantienen ocupada desde septiembre. Al hacer visibles a los violentadores se busca acabar con la cultura de encubrimiento e impunidad que perpetúa la violencia de género.

14 de octubre: Estudiantes de la Facultad de Química de la UNAM realizaron un paro virtual en contra de la violencia de género. El 15 de octubre la sede de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria fue ocupada por integrantes de la Colectiva Toffana, en protesta por la violencia de género. Entre los casos denunciados destaca el de un estudiante y profesor adjunto acusado de agresión sexual quien a pesar de estar suspendido desde marzo de 2020 ha seguido participando en actividades académicas. El 16 de octubre, la dirección del plantel reconoció la omisión que cometió en ese caso y anunció la expulsión del profesor en cuestión. La Colectiva Toffana llama a que se denuncien todos los casos de violencia en esa institución.

15 de octubre: se realizaron pintas y se arrojó pintura roja en la fachada del congreso local en Ciudad Monstruo.

Noticias del magisterio democrático

Las y los maestros democráticos han intentado establecer una interlocución respetuosa y fértil con el gobierno de López Obrador. A casi dos años de la nueva administración han obtenido soluciones a algunas de sus demandas, pero problemas viejos y nuevos siguen acumulándose ante la inacción de un gobierno que sigue apostando por las promesas incumplidas y el desgaste.

Una de las decisiones más nefastas que ha tomado el gobierno federal es la reducción de más de 95% al presupuesto de las normales, que ya de por sí pasan grandes penurias por los pocos recursos que les entregan. Frente a ello, el 2 de octubre diversos contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se pronunciaron contra dicha medida, y además de exigir mayor presupuesto para las normales, señalaron la necesidad de que se abran plazas para las y los egresados de ese sistema educativo. La exigencia la plantearon en una reunión con el presidente López Obrador que, como de costumbre, “prometió dar respuesta” al planteamiento de los maestros democráticos. En la siguiente reunión, llevada a cabo el 9 de octubre, el presidente dijo que el recorte se mantiene y que se apoyará a las normales por otras vías, es decir, el mismo cuento que usa con todos. Ahora a rezar para que lleguen los apoyos.

El 12 de octubre cientos de docentes guerrerenses, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) bloquearon durante cerca de una hora la Autopista del Sol a la altura de Chilpancingo, para exigir que sean incorporados a la nómina del Fondo de aportaciones a la nómina educativa y gasto operativo. Esta situación proviene de la administración estatal que concluyó en 2005, pero el gobierno federal se ha negado a regularizar a los docentes. También demandaron la cancelación del ciclo escolar 2020-2021 y del programa Aprende en casa 2, por no corresponder a las características y necesidades de los educandos de Guerrero.

El mismo martes 12 de octubre, representantes sindicales de las secciones 7 (Chiapas), 22 (Oaxaca), y 58 (Zacatecas) manifestaron la decisión de ese gremio de no regresar a las clases presenciales aun y cuando el semáforo epidemiológico esté en color verde; el magisterio democrático defiende que una decisión tan importante no debe ser tomada por el gobierno federal si no por las familias y los docentes, a fin de no poner en riesgo a la comunidad educativa. Entre las cuestiones que deben ser tomadas en cuenta es la existencia de equipamientos e instalaciones sanitarias para prevenir contagios por coronavirus. Esta postura de precaución está fundada por la dura realidad que enfrentan las y los maestros frente a la pandemia. Solo en Chiapas, Oaxaca y Guerrero se reporta la muerte de 340 docentes por Covid-19. En Oaxaca se han contabilizado más de 600 contagios.

Atenco: otros mundos son posibles

20 años de lucha en Atenco y los pueblos al orilla del lago de Texcoco. 20 años de decirle al gobierno que no quieren ni aereopuertos ni urbanizaciones ni centros comerciales. Y ahora, con la propuesta neoliberal derrotada, llega el momento de proponer qué hacer en esos territorios. De eso se trata la iniciativa “Manos a la cuenca” presentada el 12 de octubre por integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Se trata de “un proyecto hecho a ras de tierra y sobre la laguna, que plantea la restauración del territorio, la restitución de la tierra y la compensación ecológica de esta región. En el centro de esta propuesta que presentamos públicamente está nuestra sabiduría y la de colectividades, artistas, académicas y académicos. Hoy nos encontramos ante una oportunidad histórica: dar un viraje a la lógica perversa de errores centenarios en la Cuenca. Esta es la primera vez que una región en el país puede ser restaurada de la mano de sus habitantes”.

Las exigencias pronunciadas resumen el espíritu de una época que ya no cree en promesas:

1. Que si realmente va a haber una transformación, esa debe partir de la existencia real no de un aeropuerto ni de un parque, sino del Lago de Texcoco.

2. Exigimos que devuelvan las tierras de los pueblos afectados por el aeropuerto y que cese la compra, el despojo y la privatización de la tierra para detener así la división y violencia en la región.

3. Planteamos una declaratoria de Área Natural Protegida con manejo comunitario para que cumpla la función de un Área de protección de la vida.

4. Exigimos la cancelación de los proyectos mineros, urbanistas, carreteros y de desecación, además de restaurar los territorios afectados en los últimos años.

Entre el 12 y el 22 de octubre se realizarán foros y debates para explicar y enriquecer la iniciativa. Estemos atent@s!

https://atencofpdt.blogspot.com/2020/10/12-de-octubre-presentacion-publica-del.html

Contra los asesinatos de ciclistas

El 18 de octubre se realizó un performance masivo en la explanada del Monumento a la Revolución en Ciudad Monstruo, denunciando los cientos de asesinatos de ciclistas. Pasadas las 11 de la mañana, las y los manifestantes se tiraron al suelo representando a los fallecidos. En lo que va de 2020, han muerto 99 ciclistas y 368 peatones; al años se estima que en México mueren 450 ciclistas, según datos de niunamuertevial.mx Compartimos la voz de uno de los manifestantes y con él nos unimos a la exigencia de que se respete a las y los ciclistas:

audio-ciclista

https://www.facebook.com/polo.asc/videos/3508859905876751

https://twitter.com/i/status/1317860967510847488

Por la libertad de Julian Assange

Que no se nos olvide que Assange sigue preso en una cárcel de máxima seguridad en Inglaterra. Además de la terrible situación carcelaria que enfrenta, corre peligro de ser deportado a Estados Unidos donde le quieren cobrar su osadía de dar a conocer los crímenes y las mañas del imperio de las barras y las estrellas. El sábado 11 de octubre se realizó una marcha en Ciudad Monstruo, de la embajada de Reino Unido a la embajada de Estados Unidos para exigir la libertad de Assange. Integrantes de la Coalición Vida y Libertad Julian Assange denunciaron que la salud del programador australiano, creador del sitio WikiLeaks, se ha deteriorado rápidamente y ha sido sometido a diversas formas de tortura sicológica.