Nebulosa - 23 de marzo de 2020

Estas son las noticias de la emisión

La mañana del día 20 de marzo de 2020 fue instalado un busto y una placa en el Zócalo de Ciudad Monstruo en memoria de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, luego de cumplirse 13 meses de su asesinato en Amilcingo, Morelos tras las torpes declaraciones del presidente que crearon un clima de agresiones hacia los y las compas que se oponen al Proyecto Integral Morelos y en especial a Samir.

La instalación del busto y la placa estuvo a cargo de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala, quienes comentaron que con esta placa Samir “seguirá comunicando a la población que la defensa del territorio nacional, que la defensa de la vida, sigue cobrando vidas, que los campesinos de Morelos, siguen luchando por tierra y libertad y que los siguen asesinando”.

Durante la instalación de la placa y el busto se realizó una conferencia de prensa en la cual se dio a conocer un comunicado en el que los y las compas del Frente de Pueblos comentaron que:

“En una placa no cabe una breve descripción de Samir Flores Soberanes, campesino nahua de Amilcingo […] Defensor de derechos humanos y miembro del CNI. el 20 de febrero de 2019 fue asesinado afuera de su casa, con motivo del dedo que puso López Obrador a los radicales de izquierda de Morelos, que para él, no somos más que conservadores. Asesinado después del discurso sectario de López Obrador donde, nos acusó de ser los que no votamos por él, los que llamamos a no votar. Y aunque no somos eso que dice Obrador, sabemos que se refería a los que formamos parte del Congreso Nacional Indígena, a los que vemos en nuestros hermanos zapatistas un ejemplo de lucha y vemos en la autonomía de nuestros pueblos, una solución a las problemáticas que vivimos a nivel local y nacional. El rostro de nuestro compañero está viendo a Palacio Nacional para recordarle a López Obrador lo que provocaron sus palabras y su falsa consulta, está mirando a Palacio, para recordarle a este y los próximos Presidentes, que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor sin tener que correr riesgo su vida.”

El comunicado completo lo pueden encontrar en la página de Facebook del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala.

Ayotzinapa: noticias sobre la búsqueda de funcionarios

El pasado 10 de marzo fueron giradas seis ordenes de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio, Carlos Gómez Arrieta, Ezequiel Peña Cerda, Isidro Junco Barajas, Agustín Castillo y Julio Dagoberto por su implicación en actos de tortura en contra de personas detenidas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De estos personajes los más sobresalientes son, sin lugar a dudas, Tomás Zerón, quien se desempeñó como titular de la agencia de investigación criminal y fue parte importante en la construcción de lo que se denominó la "verdad histórica”, también destaca Carlos Gómez Arrieta, quien fungía como comandante de dicha corporación y que habría cometido actos de tortura en contra de varios detenidos presuntamente integrantes del cártel Guerreros Unidos.

También fueron aprehendidos dos elementos de la extinta Policía Federal (PF) el pasado martes 17 de marzo, acusados de haber torturado a algunos de los detenidos. Uno de ellos es Isidro Junco Barajas, quien actualmente se desempeñaba como Subdirector de Control Operativo de Dirección de Seguridad de la Cámara de Diputados, y fue aprehendido este mediodía a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro. El otro detenido es Ezequiel Peña Cerda, actual director de área en la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien fue aprehendido a las afueras de esta corporación, dependiente de la FGR.

Según la carpeta de investigación respectiva, los detenidos habrían sometido a tortura a varios detenidos en octubre de 2014, para obligarlos a que se declararan culpables de haber incinerado a los 43 normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula en septiembre de 2014, como les ordenó Murillo Karam, quien por cierto no figura en la lista de requeridos por la Fiscalía General de la República.

Las detenciones realizadas son acciones judiciales que pone un avance innegable en la búsqueda de la verdad y de esclarecer el paradero de los estudiantes. Castigar a los culpables de obstruir las investigaciones y de encubrir un crimen es un paso importante ante un hecho atroz como la desaparición de 43 normalistas. La tortura prolongada e incertidumbre de las madres y padres parece acercarse. Las detenciones y las que faltan se pueda traducir en el esclarecimiento de lo que ocurrió en los ataques de estudiantes en Iguala. Para que el caso sea cerrado y las madres y los padres puedan cerrar un dolor, a casi 66 meses, se debe encontrar a sus hijos con vida que, sin duda, es la mejor forma de resarcir el daño causado durante más de cinco años que llevan desaparecidos sus hijos.

Mexicalli: agua sí, cerveceras no

Parece que don ruco, el presidente de este país, tiene un gusto especial por implementar consultas en contextos turbios y poco idóneos. Hace un año, tres días después del asesinato de nuestro compañero Samir, se llevó a cabo la consulta que el presidente había ordenado días antes, cuando señaló con el dedo a los opositores a la Termoeléctrica, a pesar del clima de agresiones y de incertidumbre que se vivía en la población. El mensaje indolente de don ruco, como buen conservador, de esos que a él le gusta ver en todos lados, fue “tenemos que continuar”, sugiriendo que las poblaciones opositoras a sus megaproyectos son la traba principal del progreso.

Ahora, un año después y en un contexto adverso en términos de salud pública, don ruco volvió a ordenar la imposición de una consulta los días 21 y 22 de marzo para decidir sobre la instalación y operación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, Baja California, en medio de la emergencia mundial por el coronavirus. Aunado a esto, nuestros compas de Mexicalli Resiste, comentaron en un comunicado lo siguiente: “Hemos visto el poco o nulo acceso a la información, la falta de transparencia, la información tendenciosa, los chantajes, la falta de evaluación a impactos ambientales y sociales, los procesos acelerados de consulta, la falta de documentos, las amenazas, la manipulación a representantes, las extorciones, los atrasos, la imposición, la discriminación, la cohersión, los acarreos, las casillas fantasmas, la manipulación de urnas y un largo etcétera que hacen valer las comunidades ya consultadas”.

El colectivo Mexicali Resiste, que desde 2017 ha encabezado la lucha contra la cervecera, recordó que “los derechos no se consultan” y que permitir la operación de la empresa Constellation Brands afectaría el derecho de los pobladores al acceso al agua, pues se calcula que empleará hasta 20 millones de metros cúbicos anuales de agua.

A continuación escucharemos una entrevista realizada al compañero León Fierro, integrante de Mexicalli Resiste, quien nos comentará más detalles sobre la consulta:

Por su parte, diversos colectivos y luchadores sociales se reunieron el jueves 19 de marzo a las 5 de la tarde a las afueras de la Cervecería Modelo en la Ciudad Monstruo para mostrar su solidaridad con el movimiento Mexicali Resiste, y un rotundo rechazo hacia la consulta y la construcción de la planta cervecera Constellation Brands, consorcio al que también pertenece Grupo Modelo desde 2013.

Con todo y la compra de votos de Constellation Brands y el acarreo de gente del gobierno, para el sábado 21 de marzo la banda cachanilla salió a defender su derecho al agua y emitir en la consulta un rotundo no a la construcción de la cervecera. El conteo del sábado sumaba 69% en contra de la instalación de la cervecera y 29% a favor.

Guadalajara: en memoria de Marco, Daniel y Salomón

Vivimos tiempos aciagos, pero no por eso nos olvidamos de luchar y señalar a nuestros y nuestras muertos y desaparecidos. Fue así que, en medio de la actual contingencia sanitaria que vive el país, el jueves 19 de marzo de 2020 un pequeño grupo de personas salieron a las calles de Guadalajara para recordar que desde hace dos años fueron desaparecidos Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García por presuntos elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco en el municipio de Tonalá el día 19 de marzo de 2018. Desde entonces, sus familiares y compañeros les buscan.

La pequeña marcha fue convocada en redes sociales bajo el título: Memoria por Marco, Daniel y Salomón e inició a las afueras de las instalaciones de la Centro de artes Audiovisuales y finalizó en la Glorieta de las y los desaparecidos de Jalisco. Una vez en la Glorieta, los compañeros, profesores y familiares de los tres estudiantes de dicho centro de artes colocaron la lona con los rostros de Marco, Daniel y Salomón para después con el puño izquierdo al aire hacer un pase de lista:

“MARCO: PRESENTE; DANIEL: PRESENTE; SALOMÓN: PRESENTE”.

Desde la desaparición forzada de los tres estudiantes, el 19 de marzo de 2018, tanto las autoridades locales como federales han avanzado muy poco en las investigaciones; incluso, la Fiscalía General de Jalisco, ha dado vuelta a la página, pues para sus funcionarios Marco, Daniel y Salomón no están desaparecidos sino oficialmente muertos al haber sido víctimas de un cruento asesinato del que, por cierto, no se tienen pruebas contundentes y sobre el cual el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en diciembre de 2018, exigió al Estado Mexicano que se reponga el proceso para que a los tres jóvenes cineastas se les siga buscando bajo la presunción en vida.

Ciudad Universitaria: noticias sobre las negociaciones en la Facultad de Filosofía y Letras

El pasado viernes 20 de marzo de 2020 se llevó a cabo una sesión abierta de consejo técnico en los pilares de las Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en Ciudad Universitaria, con el objetivo de trabajar sobre las demandas de las Mujeres Organizadas de la Facultad y con la idea de votar sobre los límites y compromisos para la resolución del conflicto y dar pauta para crear un marco que permita erradicar la violencia de género en el plantel.

La sesión extraordinaria entre el Consejo Técnico de la facultad junto con las Mujeres Organizadas de la Facultad, que participarán con voz pero no votó, arrancó con un minuto de silencio en memoria de la estudiante Mariana Cecilia Aureliano SIxtos, que desapareció la semana pasada y fue hallada sin vida.

Entre otros puntos tratados en la sesión, las compañeras han planteado que es necesario que el Consejo exhorte al Consejo Universitario -el organismo colegiado que decide la vida institucional de la UNAM- a que apruebe nuevas modificaciones al Estatuto General de la casa de estudios para que se establezcan sanciones específicas a las agresiones de género según su gravedad.

Crónica de la barbarie en México

Ya nos habíamos tardado en escribir esta crónica de lo que sucede en el país. En estos tiempos de emergencia sanitaria, no hay que olvidar que seguimos en una cruenta guerra que cuenta por montones a hombres y mujeres víctimas de diversos tipos de violencia: desde la relacionada con el narco hasta aquella motivada por cuestiones de género. Para muestra de que la cuarta transformación es una buena copia de los sexenios anteriores, pero sin chistes malos del presidente que daban risa, es preciso ver que durante febrero de 2020 la violencia feminicida ha aumentado considerablemente entre enero y febrero. Tan solo en enero se cometieron 73 asesinatos de mujeres y para febrero se registraron 91, mientras que suman nueve mil 317 casos asociados al abuso, hostigamiento y violación sexual.

Los estados con las cifras más altas de feminicidios en lo que va de este año son: Estado de México con 21; Puebla con 17; Veracruz con 17; Nuevo León, 15; Ciudad de México, 8; Baja California, 8; Sinaloa, 8; Morelos, 7 y Jalisco, 6. Pero pudiera tratarse de más casos, pues no todos los casos de asesinato son tipificados como feminicidio. Es decir, en febrero fueron asesinadas 311 mujeres, pero únicamente 92 casos fueron tipificados como feminicidios: El Estado de México resultó la entidad más peligrosa para las mujeres, con 43 víctimas de asesinato –entre ellas 16 feminicidios–, Guanajuato reportó 35, Veracruz 24, Baja California 22 y Michoacán 20.

Aunado a esto, que ya de por sí es muy grave, tan solo en febrero fueron asesinadas 2 mil 858 personas, es decir 98 víctimas por día, entre hombres mujeres y menores de edad. Los estados son mayores índices de violencia son: Guanjuato, con 349 víctimas de asesinato, a un ritmo promedio de 12 por día, seguida de Michoacán, con 269; Estado de México, con 254 homicidios dolosos, y Chihuahua, con 201.

Corporaciones muestran el cobre en tiempos funestos

Nadie pensaría a estas alturas que las corporaciones tendrían un mínimo de tacto en tiempos de crisis sanitaria, que al final del día afecta a todos, pero lo que ha anunciado el corporativo Alsea, operador de restaurantes como Starbucks, Domino’s Pizza y Vips nos echa en cara que al final de cuentas las empresas van a proteger sus intereses, pues resulta que anunciaron que frente a la pandemia que comienza a expandirse en México, cerrarán temporalmente algunas unidades que contempla una salida laboral voluntaria de empleados, sin goce de sueldo. Lo escucharon bien, durante 30 días muchos y muchas de las empleadas serán cesadas de sus trabajos sin goce de sueldo.

Esta medida afectará a miles de jóvenes del Estado de México que habitan los municipios del valle de México, pues es en estos donde se concentra el mayor número de restaurantes en todo el país, pero la cosa no acaba así, por que al menos en 4 países más de América Latina serán cerradas las puertas de más restaurantes pertenecientes a dicho grupo financiero.

En este contexto no dudo que cualquier vidrio roto de estos establecimientos durante una marcha estará bien justificado. Pero más allá de los ejercicios de justicia, es importante remarcar en este momento que si van a ser cerrados los centros de trabajo en servicios y no hay forma de tomarlos, entonces habrá que pensar que si no tenemos trabajo es necesario exigir:

Si nos cesan del trabajo y se cancelan nuestro derecho a la salud, entonces exigimos atención medica gratuita: gratuidad de pruebas, tratamientos, medicamentos para todos y todas;

Si nos cesan en los centros de trabajo: exigimos que sea garantizada alimentación para todos y todas, incluidos los enfermos y sus familiares;

Si no hay pagos por que nos cesaron, entonces no hay deudas: exigimos la suspensión de todas las rentas, pagos bancarios y entre otros, mientras no volvamos a los centros de trabajo.

Hogar para todas y todos: abrir hogares no ocupados para todo aquel y aquella que lo necesite, sobre todo pensando que hay muchas personas que viven en la calle.

Anotaciones relevantes para la sobrevivencia en estos días

Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 pies) entre usted y cualquier persona que tosa o estornude.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca

Tanto usted como las personas que les rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato.

Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica. Siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente asesoramiento médico, ya que podría deberse a una infección respiratoria u otra afección grave.

En estos momentos difíciles la salud la construimos entre todas y todos.

En estos momentos es importante hacer comunidad, estar cerca, pero a un metro de distancia.

Durante esta contingencia la ké huelga les invita a hacer programa, spots, promos, cápsulas o reportes y les recordamos que la radio está abierta para poder enlazarnos y comunicarnos.