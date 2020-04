Wuhan: estado de urgencia epidémico - 3

Diario del cerco, nuestra vida durante la neumonía (29 de enero)

Por Hanzi (Douban, 30 de enero, 00:21 horas)

En una sola noche hubo 840 nuevos casos de coronavirus en Hubei, con lo que se llegó a un total de 3554 personas contagiadas. Huanggang reportó 111 nuevos casos, el doble de los 59 casos de ayer, llevando el total de contagiados a 324. Parece que el número de nuevos casos desciende en el conjunto de la provincia de Hubei, y todos los canales oficiales aplauden dicha caída, como si ya se hubiese alcanzado el punto de inflexión. Pero lo que veo es que las cifras en los pueblos más pequeños crecen en flecha. E incluso esas cifras son inciertas debido a nuestros limitados medios y a la forma en que se les utiliza. Las pruebas aplicadas en los distritos deben ser enviadas a Huanggang o a Wuhan para un examen final, haciendo más difícil y más lento establecer el número de casos confirmados en los distritos. Ayer en el distrito de Huangmei se diagnosticó el contagio del director del hospital de medicina tradicional.

El sol se levanta, el cielo es azul pálido. Uno pensaría un invierno como todos, pero en realidad este invierno es muy diferente.

Las personas comienzan a salir para tomar el aire, una o dos motos pasan de tanto en tanto. Algunos están tentados a jugar mahjong, aunque está prohibido. Algunas mujeres se reúnen en la entrada del pueblo, preguntándose a casa de quién irán para que por lo menos ahí puedan jugar. Mi tía, en piyama, habla con otras dos mujeres acerca de su deseo de ir a hacer algunas compras en la calle Zhanghe; nadie lleva cubrebocas. Mi vecino juega gato con los niños en el patio. Leo, sentada en un banco que lleve a la terraza, frente al sol de invierno que emana un calor un poco fresco. Todo sería magnífico si no hubiera este virus.

Mi libro, Egipto en cuatro mil años debía ser una preparación para mi viaje a ese país que, por suerte, no hice. Fue publicado en las Ediciones Literarias de Zhejiang y traducido por Yang Lingfeng, no muy bien por cierto. No es de muy agradable lectura, pero algo se aprende sobre Egipto.

Ví en una cuenta pública [en WeChat] que en una familia de seis personas, tres miembros se contagiaron debido a que su madre fue infectada en forma misteriosa al ser operada en el hospital, justo antes del Año nuevo. Le siguieron el padre, el hermano mayor, y el resto de la familia, compuesto por la hija, su nuera y un sobrino. Finalmente, la madre falleció, en cuarentena como todos los demás, totalmente sola en su cuarto. Ví que ella llamaba a su hijo para que fuera a verla al hospital, pero se murió justo cuando él había llegado al final de la fila de espera de los enfermos. Me puse a llorar. La hija y el hijo solo pudieron despedirse de su madre en el coche que llevaba el cuerpo al crematorio. Pienso en la madre que falleció sola en su cama, en el hijo que esperó mucho tiempo sin dejar su lugar en la fila de espera, somos tan impotentes frente a tales desastres. Un desastre que no tiene nada de natural, por cierto. Hace mucho tiempo que conocemos el SARS o el SIDA ¿por qué la historia sigue repitiéndose, en qué se falló y quién es el responsable de ello?

Salí a estirar las piernas en el patio después de cenar. Hice una serie de ejercicios, la secuencia número ocho y tomé algunas fotos.

Maomao me dijo que alguien que regresó de Wuhan contaminado por el virus, llegó al pueblo vecino del suyo y había muerto hoy. Me mandó una foto de su cuerpo llevado al crematorio, el cuerpo de un cincuentón. El ambiente se hizo cada vez más pesado, era el primer muerto de neumonía tan cercano a mí: eso arrojó frío entre nosotros. Maomao me dijo que partir de mañana ella se quedaría encerrada en su casa. El camino que lleva a la ciudad fue cerrado de nuevo. En un video que circuló en nuestro grupo de chat se ven policías llevarse personas que juegan la mahjong; en el video alguien dice: “ya podemos ir a ver a nuestra familia por el Año nuevo ¡¿cuál es el problema con el mahjong?!”

Según mis amigos, el número de contagiados deberá alcanzar las 20 mil personas. Yo no sé nada, lo único que sé es que la infección se me acerca poco a poco. Finalmente, tendría menos miedo si estuviera a Hangzhou, donde la situación médica es ampliamente satisfactoria. Pero en Huangmei, un pequeño distrito de cuarta o quinta categoría, y en la región más afectada por el virus, no se puede ni siquiera asegurar que habrá suficientes camas de hospital para recibir a todos los enfermos contagiados.

Solo recibimos la vida una vez, y en esta vida, a veces, un hilito nos separa de la muerte