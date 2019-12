Nebulosa 26 de noviembre de 2019

Compas, aquí les compartimos la emisión del 26 de noviembre de 2019.

Todas y todos contra el monstruo capital y sus sirvientes

Noticias de la resistencia en México:

Ayotzinapa: 62 meses sin nuestros compas normalistas

Marchas contra la violencia de género en México

Caravana de Madres centroamericanas buscando a sus hijas e hijos en México

Puebla: En defensa del Río Metlapanapa

El 26 de noviembre de 2019, nuestras compañeras madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa marcharon por las calles de Ciudad Monstruo, no solamente para exigir la presentación con vida de los 43 compañeros desaparecidos, si no también para dejar claro al gobierno que lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 fue un crimen de Estado. No solamente por el involucramiento de los diversos niveles y corporaciones de gobierno en los hechos, sino por la forma cómo han actuado las autoridades en los últimos 5 años. Esto a propósito de las insensibles palabras del viejo mandón de Obrador, para quien los hechos de Iguala no son un crimen de Estado, toda vez que su existencia como presidente borraba una historia de tan violenta como la del 26 y 27 de septiembre.

Durante el mitin del 26 de noviembre en el Hemiciclo a Juarez de la Ciudad Monstruo, las madres y padres comentaron que los hechos de septiembre de 2014 fueron un crimen de Estado y que no se olvida la magnitud de lo ocurrido por magia de los dichos de un presidente, cuya administración, cabe decirlo, ha sido muy lenta en las investigaciones.

Unos días antes, el 23 de noviembre en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, durante la celebración de la Asamblea Nacional Popular, las madres y padres de nuestros 43 compas normalistas desaparecidos comentaron que, luego de 63 meses, los últimos días han sido “dolorosos” y que su angustia permanece “inmutable, íntegra como el primer día”, en especial porque las investigaciones siguen sin mostrar resultados, sin avances concretos” y mucho menos con lineas de investigación consolidadas y consignación de responsabilidades.

También comentaron que, el mes de diciembre reactivarán su movilización, de la cual estaremos esperando noticias…

Por que vivos los llevaron, vivos los queremos!.

El pasado lunes 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, miles de compañeras salieron a las calles de las principales ciudades del país para mostrar su rechazo a la violencia de género y para exigir la erradicación de cualquiera de las formas de violencia contra las mujeres.

En Sonora, las estudiantes de la Universidad del estado realizaron un mitin en la rectoría para denunciar que las autoridades universitarias han encubierto académicos y empleados acosadores y agresores sexuales. Por su parte, en Oaxaca, las compas denunciaron las incapacidad de las autoridades, en especial del fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez.

En Puebla, se llevó a cabo una multitudinaria marcha que partió de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales hasta llegar el zócalo de la ciudad, donde hicieron un recuento de los feminicidios ocurridos durante el presente años en la entidad.

Por su parte, en la ciudad monstruo también se llevó a cabo una gran movilización que partió del Ángel de la Independencia con rumbo al zócalo de la ciudad. A lo largo del recorrido, las compañeras exigieron erradicar la violencia hacia las mujeres en el país y denunciaron el aumento considerable de los feminicidios. Ni torpes ni perezosas, las autoridades capitalinas desplegaron un fuerte operativo policiaco y cercaron buena parte las estatuas de la avenida Reforma, con el objetivo de contener la movilización y las demostraciones de indignación ante las grave crisis de violencia generalizada hacia las mujeres en el país.

Aun así, la movilización pudo llegar hasta el zócalo de la ciudad monstruo, donde se llevó a cabo un mitin, donde llegaron varias madres, padres familiares de mujeres asesinadas y donde asistieron miles de mujeres más a escuchar y compartir la lucha por la vida. Ahí se comentó lo siguiente:

Caravana de Madres centroamericanas buscando a sus hijas e hijos en México

Como cada año, las madres y familiares de migrantes desaparecidos en su paso por México, se encuentra recorriendo las principales ciudades del país desde el día 15 de noviembre y hasta el primero de diciembre con el objetivo de visitar 13 estados de la república en busca de sus hijas e hijos.

Luego de haber arribado a Tapachula, Chiapas el día 16 de noviembre visitaron los centros de readaptación y obtener información de sus familiares. El día 19 de noviembre, llegaron a San Cristóbal de las Casas, donde Claudia Joaquín se encontró con su hermana Jacqueline luego de 15 años.

En su camino a Veracruz, enviaron un mensaje a las personas y organizaciones que en Chiapas organizaron la bienvenida a la Caravana.

Para el día 23 de noviembre, la señora Reyna Margarita también reencontró a su hijo Santos Lainez en Tequisquiapan, Querétaro, luego de 32 años sin conocer noticia alguna.

El día 24 de noviembre, en Marín, Nuevo León, la señora Lilian Esperanza Alvarado, proveniente de El Salvador se reencontró con sus dos hijos después de 31 años de no verlos. Aquí les compartimos el testimonio.

El día 25 de noviembre arribaron a Saltillo, donde se encontraron con el obispo Raúl Vera en las instalaciones del Teo de Monterrey campus Saltillo.

Para el 26 de noviembre, fecha en la que fue grabada esta emisión, la Caravana de Madres arribó a la ciudad de Aguascalientes para seguir con la búsqueda de sus hijos e hijas y se espera que el día 27 arribara a la ciudad de México.

Puebla: En defensa del Río Metlapanapa

En Puebla, las comunidades nahuas del municipio Juan C. Bonilla se han organizado para evitar la contaminación del río Metlapanapa. De acuerdo con nuestros compas, las autoridades estatales pretenden imponer un colector de desechos de varias zonas habitacionales, así como de empresas textiles que descargue desechos industriales y aguas negras en el cause del río Metlapanapa.

Ante la violencia contra los defensores del río y la represión hacia las movilizaciones que han encabezado para exigir la protección del agua, las comunidades anunciaron la creación de un frente regional de defensa del río y una campaña nacional de comunicación que visibilice la lucha por el río Metlapanapa, la vida del medio ambiente y el derecho a la libre determinación como pueblos originarios.

Como en las épocas de la campaña represiva contra los compas del Frente de Pueblos de Tlaxcala, Puebla y Morelos, a los compas de Juan C. Bonilla, el gobierno estatal, municipal y los empresarios textiles les han creado órdenes de aprehensión, difamación en medios de comunicación, así como una fuerte represión policiaca emprendida por las corporaciones estatales y la Guardia Civil, que no ha servido más que para pegar palos y tiros a los defensores del territorio.

Frente al clima de hostigamiento, los y las compas de Juan C. Bonilla, anunciaron la creación de una campaña nacional de comunicación que permita visibilizar la defensa del Rio Metlapanapa, que lleva el nombre #YOPREFIEROELRIOMETLAPANAPA, así como la invitación a un foro regional sobre la defensa del río el día 28 de noviembre en la comunidad de Santa María Zacatepec, Juan C. Bonilla, Puebla desde las 10 de la mañana.

Por otra parte, el día 21 de noviembre de 2019, en una conferencia de prensa en Cencos, los y las compas de la Radio Comunitaria Zacatepec, defensores del río, Artículo 19 y Juan Carlos Flores Solis, del Frente de Pueblos de Puebla, Morelos y Tlaxcala, denunciaron las agresiones que han recibido por parte de las autoridades y los empresarios.

Aquí les compartimos un testimonio de la conferencia de prensa: